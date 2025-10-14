Fans in Aufregung: Dreharbeiten von "First Dates" gestoppt

Roland Trettl (54), bekannt als Moderator des beliebten VOX-Datingformats First Dates - Ein Tisch für zwei, hat mit einer überraschenden Nachricht für Aufsehen gesorgt: "Es ist richtig, dass wir die Produktion frischer Folgen von 'First Dates' aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren." Der Koch und Gastgeber der Sendung meldete sich persönlich zu Wort, um die Hintergründe dieser Entscheidung zu erläutern. Wie aus einem von ihm veröffentlichten TikTok-Video hervorgeht, sei dies aber lediglich eine geplante Pause. "Das heißt, dass die Produktionsfirma, alle Mitarbeiter hier drinnen, sogar ich, die letzten Jahre so fleißig waren, dass wir einfach fürs Jahr 2026 genug Folgen produziert haben." Die Show, die seit fast acht Jahren erfolgreich auf VOX läuft, ist also vorerst in sicherem Fahrwasser.

Roland beruhigte die Fans, dass es keineswegs das endgültige Aus für "First Dates" bedeute. Im Gegenteil: "Wir gehen stark davon aus, dass wir spätestens im Sommer oder Herbst wieder First Dates-Folgen produzieren werden – dann fürs Jahr 2027." Dieses Modell entlaste die Produktionsfirma und das gesamte Team, die in den vergangenen Jahren offenbar besonders fleißig gewesen seien. Die Fans können also auch in den kommenden Monaten wie gewohnt montags bis freitags um 18 Uhr ihre Lieblingssendung im TV oder bereits vorab bei RTL+ genießen.

Das beliebte Format, das Singles bei Blind Dates die Chance auf die große Liebe bietet, hat sich seit seiner Premiere fest im Alltag vieler Zuschauer etabliert. Roland, der für seine charmante und unaufdringliche Moderation bekannt ist, hat sich zu einer der prägendsten Figuren der Show entwickelt. Als erfahrener Koch weiß er, die perfekte Atmosphäre für die Blind Dates zu schaffen und erntet dafür immer wieder Lob. Mit seiner positiven Ausstrahlung gelingt es ihm immer wieder, Menschen zu verbinden und für besondere Momente zu sorgen.

RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

RTL Logo von "First Dates - Ein Tisch für zwei"