Joe Alwyn und Mary Beth Barone wieder gemeinsam gesichtet

Joe Alwyn (35) und Mary Beth Barone wurden jetzt erneut zusammen in New York City gesehen – und heizen damit einmal mehr die Spekulationen um eine mögliche Romanze an. Der Schauspieler und die Komikerin spazierten entspannt nebeneinander durch Manhattan, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Beide setzten dabei auf legere Outfits: Mary Beth kombinierte blaue Leggings mit einem ärmellosen cremefarbenen Oberteil, einer Basecap und Sneakern und trug eine rosafarbene Handtasche von Dior bei sich. Joe entschied sich für ein Shirt der New York Knicks, Jeans und schwarze Sneaker, dazu eine schlichte Stofftasche über der Schulter. Zu den Gerüchten rund um ihr Verhältnis haben sich weder Joe noch Mary Beth bisher öffentlich geäußert. Bestätigt ist lediglich ein gemeinsames berufliches Projekt: Für die romantische Komödie "Still We Met" stehen die zwei in diesem Herbst in New York zusammen vor der Kamera.

Schon im September hatten Joe und Mary Beth für Schlagzeilen gesorgt, als sie bei einem nächtlichen Spaziergang durch die Stadt gemeinsam abgelichtet wurden. Damals kamen direkt Dating-Spekulationen auf. Nur wenige Tage später wurde dann bekannt, dass die beiden in "Still We Met" als Co-Stars zu sehen sein werden. Das Drehbuch stammt von Mary Beth selbst und ist von ihren eigenen Erlebnissen inspiriert. Deadline beschreibt die Handlung so: "Eine junge Frau an einem Wendepunkt trifft einen charmanten britischen Fremden und verbringt eine unvergessliche Nacht mit ihm, in der sie durch New York streifen und mehr preisgeben, als beide beabsichtigt hatten." Hinter der Kamera gibt Zackary Drucker mit dem Projekt ihr Spielfilm-Regiedebüt. Lena Dunham (40) und Michael Cohen sind als ausführende Produzenten an dem Film beteiligt.

Dass ausgerechnet Joe für die Rolle des britischen Fremden besetzt wurde, passt gut ins Bild: Der Darsteller stammt tatsächlich aus Großbritannien und machte sich vor allem als Schauspieler in Filmen wie "Der Brutalist" oder "Hamnet" einen Namen. Eine mögliche heimliche Liebe dürfte für den 35-Jährigen übrigens nichts Neues sein. Laut einem Bericht des Magazins Us Weekly soll Joe noch im Juni die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Pidgeon gedatet haben. "Sie haben sich bei einem Branchenevent während der Awards Season kennengelernt", verriet eine Quelle damals gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Sie daten sich ganz locker und stehen total aufeinander." Dem Insider zufolge war die Beziehung zu dem Zeitpunkt "noch ziemlich neu". Die beiden sollen sich einige Monate heimlich in New York City getroffen und dabei bewusst versucht haben, "unter dem Radar zu bleiben".

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joe Alwyn und Mary Beth Barone

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Alwyn bei der Premiere von "Hamnet"

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Pidgeon, Schauspielerin