Hier versteckt sich Prinzessin Sofia vor der Öffentlichkeit

Prinzessin Sofia (Schweden) (41) und Prinz Carl Philip (47) zieht es am 18. November gemeinsam nach Värmland. Für das schwedische Prinzenpaar ist die Region weit mehr als nur Schauplatz eines offiziellen Arbeitstages: Zu Beginn ihrer Beziehung fanden sie dort einen geschützten Rückzugsort fernab neugieriger Blicke. Der gemeinsame Termin ist bereits im königlichen Kalender eingetragen. Welches Programm die beiden während ihres Arbeitstages vor Ort genau absolvieren, hält der Hof allerdings bislang unter Verschluss. Bekannt ist nur, dass das Paar gemeinsam anreisen wird. Romantisches Detail am Rande: Ganz in der Nähe liegt ein Haus außerhalb von Sunne, das für Sofia und Carl Philip eine große persönliche Bedeutung hat. Genau dorthin sollen sich die beiden in der Anfangszeit ihrer Beziehung zurückgezogen haben, wenn sie der Öffentlichkeit und der Berichterstattung entkommen wollten.

Das Haus außerhalb von Sunne gehört schon seit Carl Philips Kindheit zu seinem Leben. Der Prinz erhielt es 1979 zu seiner Taufe von den Einwohnern seines Herzogtums Värmland geschenkt. Jahre später soll das Anwesen auch in der Anfangszeit seiner Liebe zu der damaligen Sofia Hellqvist eine wichtige Rolle gespielt haben. Dort konnten sich die beiden offenbar zurückziehen und ihre noch junge Beziehung unbeobachtet entwickeln. Autor Johan T. Lindwall schreibt in seinem Buch "Carl Philip: Der Prinz, der nicht König werden durfte", aus dem Svensk Dam zitiert: "Hier, in dem Haus außerhalb von Sunne, sollten Carl Philip und Sofia Hellqvist ihre ersten unsicheren Schritte hin zu einer gemeinsamen Beziehung machen. Das Haus sollte zu ihrem Zufluchtsort und ihrer Oase werden, wo sie ihre Liebe wachsen lassen konnten." Ob das Paar rund um den anstehenden Termin tatsächlich dort nächtigen wird, ist offen. Aufenthalte in dem Haus zählen zur Privatsphäre – und dazu äußert sich der Hof üblicherweise nicht.

Neben dem Anwesen in Värmland können Sofia und Carl Philip noch fünf weitere Wohnsitze und Rückzugsorte nutzen. Ihre feste Basis ist die Villa Solbacken auf Djurgården in Stockholm. Auch andere Orte sind eng mit ihrer gemeinsamen Geschichte verbunden. Auf dem privaten Landsitz Ökenäs in Sörmland machte Carl Philip seiner Sofia den Heiratsantrag. Laut der offiziellen Biografie der Prinzessin verbringt die Familie dort zudem viel Freizeit. 2023 kam zudem eine Alm in Älvdalen dazu, die nur einen Katzensprung vom Wohnort von Sofias Eltern entfernt liegt. Hofsprecherin Margareta Thorgren erklärte damals gegenüber Svensk Dam: "Es ist eine Alm, die nicht weit von dem Ort entfernt liegt, an dem Prinzessin Sofias Eltern wohnen, und sie hat eine Geschichte, die das Prinzenpaar schön findet und unbedingt bewahren möchte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Princess Sofia bei dem Nobel Preis Bankett im Dezember 2024 in Stockholm

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in Stockholm, September 2024