Prozess um Maradonas Tod: Tochter hofft auf Gerechtigkeit

Im Verfahren um den Tod von Diego Maradona (†60) steht nun ein Termin fest: Am 22. Dezember 2026 soll ein Gericht in Buenos Aires sein Urteil verkünden. Wie die Nachrichtenagenturen Ritzau und AFP berichten, endeten die Verhandlungen nach rund sechs Monaten am vergangenen Donnerstag. Angeklagt sind sieben medizinische Fachkräfte, die den argentinischen Fußballstar in seinen letzten Lebenswochen betreut hatten. Ihnen werden grobe Fahrlässigkeit und Pflichtverletzungen bei der Versorgung des Patienten vorgeworfen. Für sechs der Beschuldigten fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen vier und zwölf Jahren. Auf der Anklagebank sitzen unter anderem Maradonas damaliger Leibarzt Leopoldo Luque, ein Psychiater sowie mehrere Pflegekräfte. Luque gilt als Hauptangeklagter in dem Verfahren – für ihn verlangt die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Gefängnis. Der Mediziner selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück und erklärte sich für unschuldig.

Seine Verteidiger widersprechen zudem der Darstellung, der Tod des Fußballers sei vorhersehbar gewesen. Ihrer Argumentation nach werde ihr Mandant in dem Prozess zum Sündenbock gemacht. Eigentlich hätte das Verfahren bereits im September abgeschlossen werden sollen. Dann kam es jedoch zu einer Verzögerung: Unterlagen zu Nierenproben waren irrtümlich Diego zugeordnet worden. Laut dem Gesundheitsunternehmen Swiss Medical stammten diese Proben in Wahrheit von seinem Vater Diego Salustiano Maradona, der bereits 2015 gestorben war. Diego Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben. Als Todesursache wurden Herzversagen und eine akute Flüssigkeitsansammlung in der Lunge festgestellt. Nur zwei Wochen zuvor hatte sich der frühere Profifußballer einer Operation unterziehen müssen – Ärzte entfernten ihm damals ein Blutgerinnsel im Gehirn.

In seiner Heimat Argentinien wurde er zeitlebens als Nationalheld verehrt. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er 1986 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko: Als herausragender Spieler des Turniers führte er die argentinische Mannschaft zum Titel. Nach seinem Tod versammelten sich Zehntausende Menschen in Buenos Aires, um von ihm Abschied zu nehmen. Zum Abschluss des Prozesses meldete sich auch Dalma Maradona (39), eine der Töchter des Verstorbenen, kurz vor Gericht zu Wort. "Ich hoffe wie alle anderen, dass mein Vater die Gerechtigkeit bekommt, die er verdient", erklärte sie. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Umstände rund um den Tod ihres Vaters vollständig aufgeklärt werden.

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Getty Images Diego Maradona, ehemaliger Fußballspieler

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Getty Images Diego Maradona, 1990 bei der FIFA-Weltmeisterschaft

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Getty Images Diego Maradona mit seinen Töchtern Dalma und Giannina, 2008