Plant Rob Kardashian zehn Jahre nach TV-Aus sein Comeback?

Rob Kardashian (39) zieht es offenbar zurück ins Rampenlicht. Rund zehn Jahre nachdem sich der Realitystar weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen hatte, deutet ein amtliches Dokument auf neue berufliche Pläne hin. Wie The U.S. Sun berichtet, reichte der Unternehmer Ende 2025 in den USA einen Antrag auf eine neue Marke für seinen eigenen Namen ein – "Rob Kardashian". Aus den Unterlagen, die dem Portal vorliegen, geht hervor, wofür der Schutz gedacht ist: für Werbedienstleistungen sowie für Empfehlungen zugunsten fremder Marken, Waren und Dienstleistungen. Damit wäre der Weg für künftige Werbedeals geebnet. In den offiziellen Papieren wird ausdrücklich Rob selbst als Antragsteller aufgeführt. Unter Dach und Fach ist das Vorhaben allerdings noch nicht. Die Markenanmeldung wurde bislang nicht genehmigt. Zuletzt gab es im Juni 2026 eine Aktualisierung im laufenden Verfahren. Ob und wann Rob die Marke tatsächlich geschäftlich einsetzen wird, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Ganz neu ist das Geschäftsfeld für den 39-Jährigen nicht: Eine aktive Marke, die mit seinem Namen verknüpft ist, besitzt er bereits für sein Sockenunternehmen Arthur George. Andere Projekte liefen dagegen aus - die Saucenmarke Grandeza und das Modelabel Halfway Dead existieren laut The U.S. Sun inzwischen nicht mehr. Auch privat zeigte sich der Bruder der Kardashian-Schwestern zuletzt wieder häufiger. Ende Oktober 2026 tauchte er überraschend bei der Feier zu Kim Kardashians 46. Geburtstag im Waldorf Astoria Beverly Hills auf. Beim gemeinsamen Abendessen mit seiner Familie wirkte Rob gut gelaunt. Es war einer seiner seltenen öffentlichen Auftritte der vergangenen Jahre. Im Juli war er anlässlich des Geburtstags von Khloé Kardashian (42) gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Kris Jenner (70) zu sehen gewesen.

Dass Rob auch wieder vor der Kamera stehen könnte, deutete sich schon Ende 2025 an. Im Staffelfinale von The Kardashians war er telefonisch zu hören und erklärte auf die Nachfrage eines Produzenten, dass er Interesse daran habe, für die achte Staffel zu drehen. Bekannt wurde er einst durch Keeping Up with the Kardashians und 2016 durch die kurzlebige Realityshow "Rob & Chyna". Mit seiner Ex-Partnerin Blac Chyna (38) teilt er sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Dream, die neun Jahre alt ist. Trotz eines früheren langwierigen Rechtsstreits bezeichnete Chyna das heutige Verhältnis Anfang 2026 im Gespräch mit Piers Morgan (61) als eng. Rob soll mit Dream in einem rund 18,7 Millionen Euro teuren Haus in Los Angeles leben. Das Anwesen befindet sich in der Nähe seiner Mutter und seiner Schwestern. Zeitweise wohnte der Realitystar mit seiner Tochter auch bei Schwester Khloé.

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und Rob Kardashian

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Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

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Getty Images Robert Kardashian und Blac Chyna bei einem Event in Hollywood