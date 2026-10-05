Patrick Romer zahlt für Eric Sindermanns Boxtraining

Patrick Romer (30) unterstützt seinen Freund und Reality-TV-Kollegen Eric Sindermann (38) bei dessen nächstem Boxkampf mit einer kräftigen Finanzspritze. Für die professionelle Vorbereitung auf den Auftritt stellt der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer dem Fighter insgesamt 8.500 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld kann Eric unter anderem sein Trainingslager, seine Trainer und weitere Spezialisten bezahlen. Auch Reise- und sonstige Vorbereitungskosten sollen damit gedeckt werden. Am 17. Oktober 2026 steigt Eric bei Fame Fighting 4 in Essen in den Ring – die üppige Summe fließt also schon vor dem ersten Schlag in seine professionelle Vorbereitung. Ein reiner Freundschaftsdienst ist die Finanzspritze allerdings nicht: Im Gegenzug soll der Name des ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten während des Kampfs gut sichtbar als Tattoo auf Erics Körper prangen. Der TV-Bauer verbindet seine Unterstützung also mit einer auffälligen Werbeaktion.

Im Gespräch mit Bild scherzt Patrick zunächst über die Hintergründe der Vereinbarung: "Eric hat mich weder erpresst noch besitzt er kompromittierendes Bildmaterial von mir." Dass er für sein Investment eine werbewirksame Gegenleistung erwartet, machte er ebenfalls deutlich: "Wenn ich schon 8.500 Euro in Eric Sindermann investiere, möchte ich wenigstens einmal im Leben behaupten können, dass mein Name auf seinem Körper zu den vernünftigeren Entscheidungen gehört." Eric selbst begründete, warum der Kampf bereits im Vorfeld so teuer wird: "Trainingslager müssen bezahlt werden, Trainer, Spezialisten, Vorbereitung, Reisen und alles, was rund um so einen professionellen Kampf dazugehört." In den sozialen Medien hat der Unternehmer zudem bereits mehrfach offen über finanzielle Schwierigkeiten gesprochen. Patricks Unterstützung soll nun die konkreten Kosten für den bevorstehenden Boxauftritt abfedern.

Patrick und Eric lernten sich 2022 während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars näher kennen. Aus der gemeinsamen Zeit in der Realityshow entwickelte sich ein guter Kontakt, der auch nach Abschluss der Dreharbeiten bestehen blieb. Die Idee, Erics Körper als Werbefläche zu vermarkten, ist dabei keineswegs neu. Schon bei seinem "Fame Fighting"-Debüt im Jahr 2023 besserte der Unternehmer seine Kasse auf, indem er Flächen auf seinem Körper verkaufte. Damals trug er neben seinen echten Tattoos auch temporäre Werbetattoos auf der Brust – und sogar mitten auf der Stirn. Also genau an jener Stelle, an der Patrick seinen Namen diesmal am liebsten sehen würde.

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Imago Patrick Romer bei der Ankunft der Dschungelcamp-2026-Kandidaten am Flughafen Frankfurt Main, 11.02.2026

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IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Juni 2024

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025