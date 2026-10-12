Trotz Sportskandal wirbt Sydney Sweeney wieder fast nackt

Der Wirbel um ihren ersten Auftritt für den Wettanbieter Novig hält Sydney Sweeney (29) nicht davon ab, nachzulegen. Nur wenige Wochen nach dem ersten Clip veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram ein weiteres Video, in dem sie wieder kaum etwas anhat: Ganz allein spaziert sie in weißer Unterwäsche durch ein leeres Stadion. Der Spot gehört zur Reihe "Just Sports", mit der sich Novig bewusst von anderen Anbietern von Prognosemärkten absetzen will. Sydney nutzt den Auftritt, um gegen die Konkurrenz und deren zweifelhafte Wettangebote auszuteilen. Wie schon beim ersten Mal dürfte die freizügige Aufmachung für reichlich Diskussionen sorgen.

Gleich zum Auftakt nimmt die Schauspielerin die Gerüchte über ihre eigene Person aufs Korn: "Es gibt erwachsene Männer, die Tabellen erstellen, um darauf zu wetten, welche Farbe meine Unterwäsche hat." Danach knöpft sie sich andere Plattformen vor: "Es gibt Insiderhandel mit dem Tod von Diktatoren und ganze Armeen von Bots, die alles manipulieren. Da sitzt jemand in einer Toilettenkabine und verwettet seine Altersvorsorge auf einen Krieg. Und dann gibt es Menschen, die einfach mit Sport handeln." Gemeint sind offenbar Konkurrenten wie Kalshi und Polymarket. Dort können Nutzer tatsächlich auf politische Entwicklungen und Konflikte setzen, also genau auf jene Märkte, die Sydney im Spot aufzählt. Novig will sich damit klar als reiner Sportanbieter positionieren.

Schon der erste Novig-Spot hatte heftigen Gegenwind ausgelöst. Der Star aus Euphoria war darin nur mit Sportausrüstung bedeckt zu sehen, während diverse Wettoptionen eingeblendet wurden. Mehrere australische Athletinnen reagierten verärgert, darunter Tilly Kearns, Skye Nicolson und Ariarne Titmus. Ihr Vorwurf: Die Kampagne sexualisiere den Frauensport und werte ihn ab. Ariarne schrieb auf Instagram: "Ich kann kaum beschreiben, wie wütend ich bin. Es ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für jede Frau, die ihr Leben der Perfektionierung ihres Könnens gewidmet hat, sondern auch für jede Frau, die Sport für das liebt, was er wirklich ist – Teamwork, Freundschaft, Hingabe, Exzellenz und Zusammenhalt." Auch Sharon Stone (68) mischte sich ein und appellierte an Sydney, "Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen" und "eine Unterstützerin der Frauen zu sein, die sich durchgesetzt haben und im Frauensport zu Champions geworden sind". Sydney antwortete indirekt, indem sie ältere Magazincover und Kampagnen teilte, auf denen Sportlerinnen wie Serena Williams (45) und Ronda Rousey (39) freizügig posiert hatten. Novig-Chef Jacob Fortinsky versicherte, sein Unternehmen stehe hinter dem Frauensport und eine Darstellung von Athletinnen sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen.

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Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

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Imago Sydney Sweeney in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert mit einer Schlange