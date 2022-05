Die Kardashian-Jenners und Blac Chyna (33) lieferten sich einen Streit vor Gericht! Das US-amerikanische Model verklagte die Keeping up with the Kardashians-Stars wegen Verleumdung. Sie fordert sage und schreibe 92,5 Millionen Euro Schadensersatz von der TV-Familie. Letztendlich entschied das Gericht zwar zugunsten von Kris Jenner (66), Kim Kardashian (41) und Co. – doch die Klägerin ging bereits in Berufung. Aber worum geht es in dem aufsehenerregenden Prozess eigentlich genau? Im Promiflash-Video bekommt ihr alle Infos!

