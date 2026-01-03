"Pretty Woman 2": Julia Roberts und Richard verhandeln wohl

Vor 35 Jahren verzauberten Julia Roberts (58) als Vivian Ward und Richard Gere (76) als Edward Lewis die Kinozuschauer – jetzt steht ihr Kultfilm "Pretty Woman" offenbar vor einem Comeback. Nachdem im Netz plötzlich täuschend echte, von KI generierte Poster einer angeblichen Netflix-Fortsetzung kursierten und Fans in Aufruhr versetzten, soll hinter den Kulissen tatsächlich Bewegung in die Sache gekommen sein. Laut der Zeitung Mirror führen Julia und Richard derzeit "detaillierte Gespräche" mit Disney, das die Rechte an der romantischen Komödie hat. Eine Produktionsquelle verriet, dass bereits an einem frühen Drehbuchentwurf gearbeitet werde, auch wenn noch kein Vertrag unterschrieben sei.

Das Original erzählt, wie sich die Prostituierte Vivian und der reiche Geschäftsmann Edward ineinander verlieben, nachdem er sie zunächst nur als Begleitung für gesellschaftliche Anlässe engagiert hat. Julia hatte in der Vergangenheit jedoch Zweifel an einer Fortsetzung geäußert. In einem früheren Interview mit The Guardian sagte sie 2019, dass der Film nicht wirklich in die heutige Zeit übertragbar sei. Trotzdem ist die Begeisterung der Fans ungebrochen, was auch die Reaktionen auf die gefälschten Poster deutlich gemacht haben.

"Pretty Woman" wird immer noch als einer der berühmtesten Liebesfilme Hollywoods gefeiert, und sowohl Julia als auch Richard erinnern sich gerne an ihre Zeit am Set. Julia war gerade einmal 22 Jahre alt, als sie Vivian spielte, und machte mit der Rolle einen entscheidenden Karrieresprung. Richard hingegen war bereits ein etablierter Schauspieler. Ursprünglich waren Hollywoodgrößen wie Al Pacino (85) oder Burt Reynolds (†82) für seine Rolle vorgesehen, doch Richards Chemie mit Julia überzeugte schließlich.

Collection Christophel/ActionPress Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"

Peter Kramer / NBC / NBC NewsWire via Getty Images Garry Marshall, Julia Roberts und Richard Gere bei NBC

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"