Scooby-Doo-Serie: Mckenna Grace wird zur Live-Action-Daphne

Mckenna Grace (19) übernimmt die erste große Hauptrolle in der kommenden Live-Action-Serie zu Scooby-Doo. Die Schauspielerin wird Daphne Blake in der achtteiligen Serie spielen, die die Ursprungsgeschichte erzählt und zeigt, wie die Mystery-Inc.-Truppe überhaupt zusammengefunden hat. Das Projekt stammt von Midnight Radio, Berlanti Productions und Warner Bros. Television. Josh Appelbaum und Scott Rosenberg schrieben das Drehbuch basierend auf den Charakteren von Hanna-Barbera und fungieren laut Deadline auch als Showrunner der Serie.

In der Geschichte wird es um alte Freunde gehen: Während ihres letzten Sommers im Ferienlager werden Shaggy und Daphne in ein mysteriöses Rätsel um einen einsamen, verlorenen Doggen-Welpen verwickelt, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes geworden ist. Gemeinsam mit der pragmatischen und wissenschaftlich denkenden Velma aus der Stadt und dem seltsamen, aber sehr gut aussehenden neuen Jungen Freddy machen sie sich daran, den Fall zu lösen, der jeden von ihnen in einen gruseligen Albtraum stürzt und droht, all ihre Geheimnisse offenzulegen.

Zuletzt war Mckenna im Film "Regretting You" von Paramount zu sehen, der 2025 erschien. Neben dem Scooby-Doo-Projekt wird die 19-Jährige demnächst auch in "Scream 7" zu sehen sein und hat außerdem eine Rolle im neuen Die Tribute von Panem-Film "Sunrise on the Reaping", der im November in die Kinos kommen soll. Interessanterweise ist dies nicht Mckennas erste Begegnung mit der Rolle der Daphne – sie sprach die junge Version der Figur bereits im Animationsfilm "Scoob" aus dem Jahr 2020.

Getty Images Mckenna Grace bei den Critics Choice Awards 2026

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace bei der Premiere von "Regretting You"

Imago "Scoob!": Junge Velma (Ariana Greenblatt), Fred (Pierce Gagnon), Shaggy (Iain Armitage), Daphne (Mckenna Grace) und Scooby-Doo (Frank Welker)