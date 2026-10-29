Khloé Kardashian verwandelt Garten in Halloween-Spektakel

Bei Khloé Kardashian (42) steht Halloween ganz im Zeichen der Familie – und das offenbar im ganz großen Stil. Die Realitydarstellerin hat ihren Garten in eine aufwendige Gruselkulisse verwandelt und teilte vor Kurzem in ihrer Instagram-Story erste Eindrücke von der Feier. Zu sehen war unter anderem ein riesiger Ballonbogen, der mit zahlreichen Fledermäusen geschmückt war. Dazu kamen kunstvoll bemalte Kürbisse, die überall auf dem Gelände verteilt standen. Selbst der Pool blieb nicht verschont: Dort trieben Skelette, die es sich auf bunten Schwimmtieren bequem gemacht hatten. Unter den Gästen befanden sich Khloés Schwester Kourtney Kardashian (47) sowie mehrere Kinder aus dem Kardashian-Jenner-Clan. Für die kleinen Besucher hatte die Gastgeberin das Fest mit vielen liebevollen Details ausgestattet. Zwischen den unheimlichen Figuren und herbstlichen Schmuckelementen gab es für sie zahlreiche Möglichkeiten, den gemeinsamen Tag zu genießen.

Auf einem Tisch stapelten sich Süßigkeiten und Kekse, daneben wartete ein farbenfrohes Obstbuffet auf die hungrigen Partygäste. Passend zum Motto hatte Khloé die Leckereien mit Spielzeugspinnen dekoriert. Wer sich zwischendurch kreativ austoben wollte, konnte das an einer eigens eingerichteten Bastelstation tun. Dort durften die Kinder ihre eigenen Halloweenkunstwerke gestalten. Ihr Sohn Tatum ließ sich das nicht zweimal sagen: Der Vierjährige präsentierte stolz ein selbst gebasteltes Mini-Spukhaus, das über und über mit Glitzer verziert war. Damit passte sein Kunstwerk bestens zur detailreichen Kulisse im Garten. Neben Tatum hat Khloé mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (35) auch Tochter True. Die Achtjährige konnte die zahlreichen kinderfreundlichen Angebote der Feier somit ebenfalls gemeinsam mit den übrigen jungen Familienmitgliedern entdecken.

Auch Kourtney konnte sich an der schaurigen Deko ihrer Schwester kaum sattsehen. Die vierfache Mutter veröffentlichte in ihrer eigenen Instagram-Story ebenfalls Aufnahmen der überdimensionalen Dekoration. Ins Auge fiel ihr dabei vor allem eine riesige Figur von Jack Skellington, dem Protagonisten aus Tim Burtons (68) Film "The Nightmare Before Christmas". Zu dem Schnappschuss schrieb sie schlicht: "Halloween bei Tante KoKo zu Hause." Es war allerdings nicht die erste Zusammenkunft dieser Art in diesem Herbst. Bereits Anfang Oktober hatte Khloé die Familie zu einer Feier eingeladen, bei der gemeinsam Kürbisse dekoriert wurden. Damals waren unter anderem Dream, die Tochter von Rob Kardashian (39), sowie Chicago und Psalm, die Kinder von Kim Kardashian (46), mit von der Partie. Damit standen schon Wochen vor dem eigentlichen Halloweenfest gemeinsame Bastelaktionen für den Nachwuchs des Kardashian-Jenner-Clans auf dem Programm.

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Instagram / khloekardashian True, Khloé und Grey Kitty posieren für ein Bild im November 2022

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardhashians Halloween-Deko 2024

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Imago Kim Kardashian im Poison-Ivy-Kostüm bei der Midori Green Halloween-Party in New York, 2011

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