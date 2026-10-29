"Klara und die Sonne": Star-Sohn erobert die Kinoleinwand

Ein neues Gesicht ist derzeit auf der Kinoleinwand zu sehen. Aran Murphy (19) spielt in der Romanverfilmung "Klara und die Sonne" mit und tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters: Der 19-Jährige ist der jüngere Sohn von Oscarpreisträger Cillian Murphy (50). In der Verfilmung des gleichnamigen Romans übernimmt Aran die Rolle des Rick. Seine Figur ist der beste Freund von Josie, die von Mia Tharia gespielt wird, und zugleich ihr Schwarm. An der Seite weiterer bekannter Stars erobert Aran so die große Leinwand. Vielen Zuschauern dürfte dabei nicht nur sein schauspielerischer Auftritt ins Auge fallen: Aran sieht seinem berühmten Vater auffallend ähnlich. Die markanten Gesichtszüge des "Oppenheimer"-Darstellers sind bei seinem Sohn kaum zu übersehen. Dennoch baut sich der Promisohn Schritt für Schritt eine eigene Karriere auf und macht sich mit seinen Rollen unabhängig von Cillians Erfolgen einen Namen in der Filmbranche.

"Klara und die Sonne" ist dabei nicht das einzige Projekt des jungen Schauspielers. Zu seinen weiteren Projekten gehören die britische TV-Produktion "Youth" und die HBO-Dramaserie "War". Bei einer Vorführung seines neuen Films im Rahmen des BFI London Film Festival wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, eines Tages gemeinsam mit seinem Vater zu drehen. Auf die Frage antwortete er gegenüber Variety zurückhaltend: "Ich weiß nicht. Vielleicht, wer weiß ... Im Moment nicht." Inhaltlich dreht sich "Klara und die Sonne" um Klara, eine sogenannte künstliche Freundin auf der Suche nach einem Zuhause. Nachdem sie auf Josie trifft, entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Verbindung. Durch ihre Treue wird Klara schließlich auch für die Familie des Mädchens wichtig, deren Leben von schmerzlichen Verlusten geprägt ist. Rick gehört als Josies engster Vertrauter ebenfalls zu diesem Umfeld.

Aran ist der jüngere von zwei Söhnen, die Cillian mit der bildenden Künstlerin Yvonne McGuinness (54) hat. Sein älterer Bruder Malachy Murphy (20) ist 20 Jahre alt. Cillian und Yvonne sind seit 22 Jahren verheiratet und halten ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ganz ohne roten Teppich ist der Nachwuchs des Hollywoodstars allerdings nicht aufgewachsen: Bei der Oscarverleihung 2024 begleiteten Aran und Malachy ihre Eltern zu der Gala. Für die Familie wurde der Abend zu einem besonderen Erlebnis: Cillian gewann für seine Hauptrolle in Christopher Nolans (56) Drama "Oppenheimer" erstmals den Oscar als bester Hauptdarsteller. In dem Film verkörperte er den Physiker J. Robert Oppenheimer.

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Getty Images Aran Murphy besucht die Gala-Vorführung von "Lara and the Sun" beim BFI London Film Festival in London

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Getty Images Aran Murphy bei der Premiere von HBOs "Youth" im DGA Theater in New York

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Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler