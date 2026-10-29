Frisch vergeben: Wohnt Julia Römmelt noch in WG mit Tim?

Julia Römmelt (32) ist wieder in festen Händen: Der neue Partner des Models heißt Philipp. An ihrer Wohnsituation soll sich durch die frische Liebe allerdings nichts ändern. Denn auf Zypern teilt sich Julia nach wie vor eine Wohnung mit Realitystar Tim Kühnel (29) – und daran möchte sie offenbar auch weiterhin festhalten. Im Interview mit Promiflash stellt die Promihof-Kandidatin klar, dass ihre neue Beziehung nichts an der engen Verbindung zu ihrem Mitbewohner ändere. Die beiden leben nicht als Paar zusammen, sondern als langjährige enge Freunde, die sich eine Unterkunft im sonnigen Süden teilen. Auch mit Philipp an ihrer Seite sieht Julia offenbar keinen Grund, dieses Arrangement aufzugeben. Ihre gemeinsame Bleibe auf der Mittelmeerinsel möchte die Blondine vorerst behalten.

Besonders deutlich wird Julia, als sie auf ihre Freundschaft zu Tim angesprochen wird. "Tim ist und bleibt einer meiner engsten Freunde. Daran wird auch meine Beziehung zu Philipp nichts ändern", betont sie gegenüber Promiflash. Gleichzeitig räumt die 32-Jährige ein, dass eine feste Partnerschaft den Alltag verändert und neue Prioritäten mit sich bringt. "Natürlich verändert sich mit einer festen Beziehung auch der Alltag und man setzt neue Prioritäten, aber meine WG auf Zypern mit Tim werde ich nicht so schnell aufgeben – außerdem haben wir ja noch eine Finca auf Mallorca und eine Wohnung in Frankfurt", erklärt sie. Damit stehen Julia neben der gemeinsamen WG auf Zypern noch weitere Rückzugsorte zur Verfügung. Mit der Finca auf Mallorca und der Wohnung in Frankfurt hat sie gleich mehrere Möglichkeiten, ihr Leben zwischen Freundschaft, Beziehung und verschiedenen Wohnorten zu gestalten.

Dass das Zusammenleben der beiden funktioniert, hatte Julia bereits vor einigen Monaten deutlich gemacht. Damals beschrieb sie ihren WG-Alltag auf Zypern als harmonisch, unkompliziert und gut eingespielt. "Unser Zusammenleben ist eine glatte zehn von zehn. Es gibt keine Streitigkeiten oder Diskussionen", betonte sie gegenüber Promiflash. Als beste Freunde verbringen die Influencerin und der Love Island VIP-Kandidat viel Zeit miteinander und haben sich in der gemeinsamen Wohnung gut eingespielt. Mit ihrer Wohnsituation schienen beide rundum zufrieden zu sein. Nun zeigt sich, dass auch Julias neue Beziehung an der engen Freundschaft und dem gemeinsamen Zuhause vorerst nichts ändert.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel