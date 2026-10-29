Paris Hiltons Sohn bekommt eine echte Tarantel auf den Kopf

Bei Paris Hilton (45) wird Halloween in diesem Jahr nicht nur märchenhaft, sondern auch ziemlich tierisch. Der Realitystar schlüpft für ein Fotoshooting in die Rolle einer Disneyprinzessin. Doch mitten in der zauberhaften Inszenierung wartet eine echte Gruselüberraschung auf die 45-Jährige und ihren Sohn Phoenix. Eine dicke, lebende Tarantel wurde den beiden direkt auf den Kopf gesetzt. Den kuriosen Mutter-Sohn-Moment hielt Paris in einem Video fest und veröffentlichte die Aufnahmen auf ihrem Instagram-Profil. In den Aufnahmen ist nicht nur das auffällige Kostüm der Unternehmerin zu sehen. Sie zeigen auch, wie Phoenix auf den ungewöhnlichen tierischen Besuch reagiert. Von Berührungsängsten war bei der zweifachen Mutter und ihrem Sohn dabei offenbar wenig zu spüren – die beiden ließen die Spinne ganz in Ruhe auf ihren Köpfen sitzen, während die Kamera lief.

Das Prinzessinnenkostüm selbst wirkte zunächst eher zauberhaft als schaurig. Erst die Tarantel verleiht dem Shooting den passenden Halloween-Gruselfaktor. Statt mit einer künstlichen Dekospinne zu posieren, lässt sich Paris das lebende Tier auf den Kopf setzen. Kurz zuvor saß die große Spinne auch bei Phoenix an derselben Stelle. Damit wird der Dreijährige zum Mittelpunkt einer besonders ungewöhnlichen Aufnahme. Die Instagrambilder und das dazugehörige Video verbinden die märchenhafte Verkleidung der Reality-TV-Bekanntheit mit einer echten Begegnung aus der Tierwelt. Im Mittelpunkt der Instagramaufnahmen steht neben der ungewöhnlichen Halloweenidee vor allem Phoenix' gelassene Reaktion auf den tierischen Gast. Paris bleibt währenddessen an seiner Seite und erlebt die außergewöhnliche Situation gemeinsam mit ihm. Dass Paris ihre Gruselsaison gerne groß inszeniert, ist dabei nicht neu – Kostüme und aufwendige Shootings gehören für sie traditionell zum Oktober dazu.

Paris ist nicht nur Realitystar und Unternehmerin, sondern auch zweifache Mutter. Phoenix gehört damit zu einer vierköpfigen Familie. Der kleine Junge ist mittlerweile drei Jahre alt und erlebte die auffällige Halloweenaktion gemeinsam mit seiner Mama. Private Einblicke wie diesen teilt die verheiratete Reality-TV-Bekanntheit gelegentlich mit ihren Fans auf Instagram. Auch dieses Mal gewährt sie ihren Followern einen Blick auf einen gemeinsamen Familienmoment, der allerdings alles andere als alltäglich ausfällt. Bei diesem Shooting stand allerdings weniger das Kostüm im Vordergrund, sondern die gemeinsame Erfahrung von Mutter und Sohn mit dem ungewöhnlichen Besucher. Beide lassen die große Spinne auf ihrem Kopf sitzen und halten diesen ungewöhnlichen Augenblick im Video fest. So verbindet die zweifache Mutter ihre Halloweenverkleidung mit einer gemeinsamen Aktion mit ihrem Sohn.

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Instagram / parishilton Paris Hilton mit Sohn Phoenix

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Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

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parishilton Paris und London Hilton im Oktober 2026