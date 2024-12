Joanna Page verbrannte sich heftig am Set

Joanna Page (47) hat sich während der Dreharbeiten zum "Gavin & Stacey"-Weihnachtsspecial am Set verbrüht. Am letzten Drehtag verschüttete die Schauspielerin in der Maske heißen Kaffee auf sich, nachdem sie von ihren Gefühlen überwältigt worden war. "Ich war in einem solchen Zustand, dass ich meinen heißen Kaffee über mich geschüttet habe", verriet Joanna gegenüber Fabulous. Der Vorfall habe ihr jedoch geholfen, sich in ihrem emotionalen Zustand wieder zu fangen: "Der Schock hat mich da herausgerissen."

Joanna war besonders gerührt, da das Weihnachtsspecial die finale Folge der beliebten Serie markiert. "Am letzten Tag am Set dachte ich nur: 'Reiß dich zusammen', aber ich konnte nicht aufhören zu weinen", gestand sie. In ihrem Trailer brach sie immer wieder in Tränen aus und wurde von Kollegen getröstet. Zwischen den Szenen wechselte sie zwischen hysterischem Lachen und Weinen – so emotional war der Abschied von der Rolle, die sie über viele Jahre gespielt hatte.

Bereits zuvor hatte der Serienstar in ihrem Podcast "Off The Telly" über den Dreh des Weihnachtsspecials gesprochen. Damals plauderte sie aus, dass es am Set erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gebe, weil immer wieder neugierige Fans vorbeikamen, um einen Blick auf die Dreharbeiten zu erhaschen: "Wir haben Absperrungen aufgestellt, weil die Menschenmengen immens sind. Man fühlt sich wirklich wie ein Popstar." Die Beachtung genieße Joanna aber in vollen Zügen. "Ich liebe die Aufmerksamkeit gerade sehr, weil ich weiß, dass es nicht lange anhält", gab sie damals ehrlich zu.

Getty Images Joanna Page im Januar 2020

Getty Images Joanna Page im Januar 2009

