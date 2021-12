Süße Neuigkeiten von Joanna Page (43)! Im August machte die "Tatsächlich... Liebe"-Darstellerin ihre Schwangerschaft öffentlich und verkündete: Zusammen mit ihrem Mann James Thornton erwartet sie bereits ihr viertes Kind. Vor wenigen Wochen hatte die Schauspielerin im Netz noch ihren XXL-Babybauch gezeigt, der vermuten ließ, dass es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern kann. Und tatsächlich: Nun ist Joanna endlich zum vierten Mal Mutter geworden!

Via Instagram teilte die 44-Jährige ein niedliches Foto und machte die Geburt ihrer Tochter damit publik. "Willkommen in unserer Familie, Boe Willow Russell. Wir lieben dich von ganzem Herzen", schrieb die frischgebackene Vierfachmama zu dem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem neuesten Familienmitglied vor einem Weihnachtsbaum kuschelt. In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. "Die schönsten Nachrichten und der schönste Name!", freute sich ein Follower.

Auch Joannas Gatte meldete sich zu den Babynews. Auf seinem Account postete James das Bild ebenfalls und zeigte sich nicht weniger glücklich über den Familienzuwachs. "Sie ist da! Unser wundervolles Mädchen Boe Willow Russell", schwärmte der 46-Jährige.

