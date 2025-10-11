Joanna Page träumt von neuer Karriere als Sexualtherapeutin

Joanna Page (48), bekannt aus der Serie "Gavin and Stacey", hat überraschend angekündigt, ihre Fernsehkarriere in nicht allzu ferner Zukunft an den Nagel hängen zu wollen, um eine ganz neue berufliche Richtung einzuschlagen: Sie möchte als Sexualtherapeutin arbeiten. Wie die Schauspielerin und Moderatorin im Interview mit dem Magazin Woman erklärte, sei dies ein lang gehegter Traum, den sie sich nun erfüllen wolle. Zuletzt moderierte sie unter anderem ihre eigene BBC-Sendung "Joanna Page's Wild Life" und wird bald noch die Sendung "Shift The Thrift" übernehmen, in der Teilnehmer auf Schatzsuche in Secondhand-Läden gehen. Danach strebt sie allerdings an, aufs Land zu ziehen, sich der Gartenarbeit zu widmen und ihre neuen beruflichen Pläne in Angriff zu nehmen.

Weiter erklärte Joanna, die mit ihrem Ehemann James Thornton vier Kinder großzieht, warum sie die Moderation einst dem Schauspiel vorzog und nun auf einen noch radikaleren Karrierewechsel hinarbeitet. "Moderieren erlaubt es mir, ich selbst zu sein, faszinierende Menschen zu treffen und Dinge zu tun, die ich sonst nicht machen würde", sagte sie. Dennoch habe sie ständig das Bedürfnis, in ihrem beruflichen Tun noch mehr persönliche Erfüllung zu finden. Joanna betonte, dass der Wunsch nach mehr Zeit für sich und ihre Familie ebenfalls eine Rolle spiele, ebenso wie die Liebe zur Natur und der Traum von einem selbstbestimmteren Leben auf dem Land.

Nach Joannas Erfolg in der BBC-Comedyserie "Gavin and Stacey" spielte sie in zahlreichen TV-Produktionen und Filmen mit, darunter der Weihnachtsklassiker Tatsächlich... Liebe, wo sie in einer charmanten Nebenrolle zu sehen war. Im Podcast "The Life of Bryony" verriet sie jüngst, in ihrer Laufbahn immer wieder unangenehme Situationen mit Männern erlebt zu haben, sich aber aufgrund der Machtverhältnisse nie in der Lage sah, aktiv gegen deren Verhalten vorzugehen. Obwohl inzwischen Fortschritte in der Branche zu erkennen seien, ist es immer noch schwierig, Missstände und sexuelle Belästigung offen anzusprechen, so Joanna. Vielleicht ist auch das ein Punkt, der sie in ihrem Wunsch bestärkt, Menschen bei Problemen rund um das Thema Sexualität zu unterstützen.

Joanna Page im Januar 2009

Joanna Page und James Thornton

Joanna Page im Januar 2020

