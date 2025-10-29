Joanna Page verbietet Kids "Tatsächlich... Liebe" zu schauen

Joanna Page (48) hat ausgeplaudert, warum ihre Kinder den beliebten Weihnachtsfilm "Tatsächlich… Liebe" bisher nicht schauen durften. Die Schauspielerin, die in der romantischen Komödie von 2003 als Just Judy zu sehen war, erklärte, dass besonders ihre älteste Tochter Eva bereits im vergangenen Jahr darum gebeten habe, den Film sehen zu dürfen. Doch Joanna lehnte ab – Grund sind die freizügigen Szenen, bei denen sie gemeinsam mit ihrem Filmpartner Martin Freeman (54) als Körperdouble für Sexszenen agiert. Gegenüber dem Daily Star sagte sie mit einem Augenzwinkern: "Wir können den Film nicht schauen, Liebling, weil Mama die ganze Zeit nackt ist."

Joanna gestand zudem, dass sie selbst beim zufälligen Anschauen des Films im vergangenen Jahr ihre eigenen Szenen übersprungen habe. Obwohl sie ihre Auftritte ausließ, war sie angenehm überrascht, wie gut der Film auch nach all den Jahren noch ist. In diesem Jahr denkt die vierfache Mutter daher darüber nach, den Weihnachtsklassiker gemeinsam mit ihrer Familie anzusehen. Dabei plane sie jedoch, während der fraglichen Szenen vorzuspulen. Sie teilte ihre Überlegungen mit den Worten: "Vielleicht ist dieses Jahr das erste Jahr, in dem ich sage, 'Okay, wir schauen uns 'Tatsächlich… Liebe' an, aber wir müssen ein paar Szenen überspringen.'"

Auch Heike Makatsch (54) meidet den Filmklassiker zu Weihnachten. Die Schauspielerin erklärte im Interview mit RTL: "Eigentlich gucke ich ihn nicht mehr. Also ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen." Für sie gehört "Tatsächlich… Liebe" nicht zur eigenen festlichen Tradition. Trotzdem zeigte sich Heike dankbar für den langanhaltenden Erfolg des Films. Sie sagte: "Ich freue mich, dass er so viel Anklang über die Jahre findet bei den Menschen und dass er immer noch Herzen erwärmt und zur Weihnachtszeit noch geguckt wird." Die Rolle als Mia empfand die Darstellerin auch im Rückblick als "eher eine kleinere Arbeit", betonte aber, wie besonders die Begegnung mit großen Stars wie Hugh Grant (65) und Colin Firth (65) für sie gewesen sei.

Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

ActionPress / Everett Collection Plakat von "Tatsächlich... Liebe"

Getty Images Heike Makatsch im Mai 2025