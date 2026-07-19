Psyche: Little-Mix-Star Leigh-Anne Pinnock will auswandern

Leigh-Anne Pinnock (34) spricht ganz offen über einen möglichen Neuanfang in den USA: Die Sängerin verriet jetzt im Podcast "Relationsh*t", dass sie am liebsten nach New York ziehen würde, um sich dort wohler zu fühlen und auch ihrer psychischen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Die frühere Little Mix-Sängerin erklärte im Gespräch mit Gastgeberin Kamie Crawford, dass sie sich in den Vereinigten Staaten stark unterstützt fühle. Allerdings steht ihrem Plan ausgerechnet ihr Ehemann Andre Gray (35) im Weg, denn der Ex-Fußballprofi ist von der Idee offenbar alles andere als begeistert. Dazu kommt, dass die gemeinsamen Zwillingstöchter im Vereinigten Königreich zur Schule gehen und Leigh-Anne gerade erst ihre dritte Schwangerschaft öffentlich gemacht hat.

Im Podcast erklärte Leigh-Anne ihre Beweggründe: "Im Vereinigten Königreich gibt es viele schwarze Künstlerinnen, die nicht die Unterstützung bekommen, die sie verdienen, und Menschen kommen deshalb nach Amerika. Nachdem ich alles erlebt habe, was ich erlebt habe, sage ich mir jetzt: 'Ich gehe dorthin, wo ich geliebt werde.' Das hilft meiner psychischen Gesundheit." Sie fühle sich in den USA von einer treuen Fangemeinde getragen, die sie weiter pflegen möchte. Allerdings mache ihr die aktuelle Situation das schwer: "Ich muss aber hier sein. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich schwer mit Kindern. Meine Mädchen gehen im Vereinigten Königreich zur Schule." Wenn sie in die USA komme, könne sie wirklich nur zwei Wochen am Stück bleiben. Ihr Fazit: "Ich will nach New York ziehen, aber mein Mann will das nicht. Ich meine, ich verstehe das! Es ist frustrierend."

Leigh-Anne und Andre sind seit 2021 Eltern von Zwillingstöchtern. Aus Datenschutzgründen haben die beiden die Namen und Gesichter ihrer Kinder bislang bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Die Sängerin begründete diese Entscheidung damit, dass sie ihren Töchtern selbst die Wahl lassen möchte, ob sie eines Tages im Rampenlicht stehen wollen oder nicht. Kurz vor ihrem Auftritt im Podcast hatte Leigh-Anne auf Instagram zudem verkündet, dass sie erneut schwanger ist. Mit einem Video aus dem Aufnahmestudio, auf dem ihr Babybauch zu sehen ist, schrieb sie: "Wenn ein Kapitel endet, beginnt ein neues."

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der UK-Premiere von "The Moment" im Picturehouse Central in London

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester

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Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024