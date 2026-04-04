Paris Hilton feiert besonderes Skidebüt mit ihren Kindern

Paris Hilton (45) hat ihre beiden Kinder Phoenix Barron (3) und London Marilyn (2) mit auf einen ganz besonderen Familienausflug genommen. Die 45-Jährige reiste mit ihrem Ehemann Carter Reum und den beiden Kleinen in den Yellowstone Nationalpark, um dort gemeinsam einen unvergesslichen Tag auf der Skipiste zu verbringen. Für den dreijährigen Phoenix und die zweijährige London war es das allererste Mal auf Skiern. Auf Instagram teilte Paris ein rührendes Video des Ausflugs und schrieb voller Stolz: "Die #CutesieCrew nimmt Yellowstone zum ersten Mal auf Skiern in Angriff. Ich bin so stolz auf meine Babys!"

In dem Video zeigt sich die Familie zunächst in einer Gondel auf dem Weg zu den Pisten. "Das ist so cool, Leute! Euer erster Skitag, eure erste Gondelfahrt", ist Carter zu hören, der die Kamera führte und die süßen Momente festhielt. Phoenix antwortete begeistert: "Es ist meine erste Gondelfahrt." Auch die kleine London zeigte sich enthusiastisch, als die 45-Jährige sie fragte, ob sie aufgeregt sei. Modebewusst wie ihre Mutter trug London einen schicken pinken Schneeanzug mit Schleifen, während Phoenix in einem komplett roten Anzug steckte. Paris selbst kombinierte eine aquablaue Jacke mit schwarzer Skihose und Mütze. Später im Video ist zu sehen, wie Phoenix seine ersten Schwünge auf den Skiern macht, wobei Paris und eine weitere Person ihm helfen. "Phoenix fährt Ski! Großartige Arbeit, Phoenix!", jubelt Carter im Hintergrund.

Paris hat in der Vergangenheit immer wieder über ihr Leben als berufstätige Mutter gesprochen. In ihrer Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir", die im Januar erschien, schwärmte sie: "Eine Mutter zu sein, ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Es ist die Art von Liebe, die so tief ist, dass sie einen für immer verändert. Wenn ich in die Gesichter meiner Babys schaue, sehe ich alles, was ich je sein sollte. London und Phoenix sind mein ganzes Herz, meine 'Cutesie Crew'." In einem Interview mit dem Magazin People im Februar verriet die Unternehmerin zudem, wie sehr ihre Kinder ihr Kraft geben: "Meine Babys geben mir Energie. Einfach mit ihnen zusammen zu sein und sie zu kuscheln, gibt mir das Gefühl, so glücklich und voller Energie zu sein."

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Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren Kindern Phoenix und London im Yellowstone Nationalpark, April 2026

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Instagram / parishilton Paris Hilton mit Sohn Phoenix beim Skifahren, April 2026

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Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023