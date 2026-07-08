Daniel Brühl zockt Sammelkartenspiel in Berliner Innenstadt

Mitten in der Berliner Innenstadt hat sich Hollywood-Schauspieler Daniel Brühl (48) zu einem ungewöhnlichen Kartenduell am Potsdamer Platz verabredet. Der 48-Jährige saß dort gemeinsam mit dem Twitch-Streamer Mango – bürgerlicher Name Lukas Schändel – und spielte das Fantasy-Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering". Hintergrund des Treffens ist ein Werbefilm für ein neues Kartenset, das in Kooperation mit Marvel entstanden ist. Mango teilte ein Selfie der gemeinsamen Spielrunde auf Instagram.

In dem Kurzfilm schlüpft Daniel erneut in seine bekannte Rolle als Marvel-Schurke Baron Zemo, die er bereits in der Avengers-Reihe verkörpert hatte. In einem dunklen Raum, gekleidet in einen langen Ledermantel, sammelt sein Charakter Karten der Bösewichte. Mango tritt hingegen als er selbst auf und bringt Verstärkung mit: Gemeinsam mit seiner Freundin Mahluna und Streamer-Kollege Leon Kress sammelt er Heldenkarten, um dem Schurken Einhalt zu gebieten. Nachdem Baron Zemo ihn zum großen Duell bei Sonnenuntergang herausfordert, treffen die beiden Kontrahenten in einer Berliner Seitenstraße aufeinander – allerdings mit einer humorvollen Wendung: Statt einer epischen Schlacht sitzen beide am Tisch und zocken ganz entspannt Karten gegeneinander. Mango zeigte sich nach dem Dreh begeistert und schrieb auf YouTube: "Hollywood kann kommen!"

Für Daniel ist der Werbefilm ein weiteres Projekt, das ihn wieder mit dem Marvel-Universum verbindet. Der in Barcelona geborene und in Deutschland aufgewachsene Schauspieler schaffte mit Filmen wie "Inglourious Basterds" und "Good Bye, Lenin!" den internationalen Durchbruch. Heute gehört er längst zu den etablierten Stars großer Hollywood-Produktionen. Für Mango bedeutet der Tag am Potsdamer Platz nicht nur ein Treffen mit einem Kinostar, sondern auch einen Schritt näher an die große Filmwelt, während Daniel einmal mehr beweist, wie mühelos er zwischen rotem Teppich und Popkultur-Nerdmomenten hin- und herwechselt.

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Getty Images Daniel Brühl im Juni 2024

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Getty Images Daniel Brühl in Cannes, 2024

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Getty Images Felicitas Rombold und Daniel Bruehl bei bei der 76. Berlinale, 2026