Bill Kaulitz meint: Sie soll die neue Bachelorette werden

Bill Kaulitz (36) hat in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" für Aufsehen gesorgt, als er einen überraschenden Vorschlag für die nächste Staffel der RTL-Show Die Bachelorette machte. Der Sänger verriet, dass er Lena getroffen hat, die als Kandidatin bei Die Bachelors 2025 zu sehen war. Daraufhin entwickelte er spontan die Idee, sie als neue Rosenkavalierin ins Gespräch zu bringen. "RTL, lausche auf! Die Lena soll die neue Bachelorette werden", erklärte Bill deutlich. Gleichzeitig gab er zu verstehen, dass er theoretisch selbst auch Lust auf das Format hätte, ihm dafür aber aktuell die Zeit fehle.

Lena ist keine unbekannte Größe in der Reality-TV-Welt. Bei "Die Bachelors" fiel sie nicht nur durch ihren freiwilligen Ausstieg im Halbfinale auf, sondern sorgte später auch durch Berichte über einen heimlichen Kuss mit Bachelor Martin Braun für Schlagzeilen. Die Kandidatin galt als direkte und emotionale Persönlichkeit, die dem Publikum auch nach ihrem Ausstieg aus der Show im Gedächtnis blieb. Ob Lena tatsächlich die neue "Bachelorette" wird, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Lena kommentiert Bills Podcast-Aussage auf ihrem aktuellen Instagram-Post mit den Worten: "Bill und ich müssen ein Announcement machen", anschließend folgt der O-Ton aus dem Kaulitz-Podcast mit Bills Vorschlag. Diese Ankündigung ist sicherlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen – vielleicht ist das Video aus der Social-Media-Reihe "das was Bill sagt" auch als Manifestation gedacht.

Bill ist bekennender Fan von Datingshows und verfolgt regelmäßig verschiedene Formate. Im Podcast sprach er auch über sein aktuelles Liebesleben und verriet, dass er derzeit "viele Eisen im Feuer" habe. Sein Bruder Tom Kaulitz (36) kommentierte dabei, dass Bill offenbar weiterhin komplizierte Männertypen anziehe und "Red Flags geil" finde. Die beiden Brüder beantworteten in der Folge Fragen aus ihrer Community und sprachen unter anderem auch über ihre bevorstehende Moderation von Wetten, dass..? am 5. Dezember 2026 sowie über Streitigkeiten vor Podcast-Aufnahmen.

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Imago Bill Kaulitz, Sänger

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

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RTL Martin Braun und Leonie im Finale von "Die Bachelors" 2025