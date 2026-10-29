Ohne Streit: Kelly Rizzo liebt nach Bob Sagets Tod bewusster

Seit dem Tod ihres Ehemannes Bob Saget (†65) gestaltet Kelly Rizzo (47) ihre Partnerschaft deutlich bewusster. Gegenüber Fox News Digital berichtete sie jetzt, dass sie seit mehr als drei Jahren mit Schauspieler Breckin Meyer (52) zusammen ist – und dass die beiden in dieser Zeit noch keinen einzigen Streit hatten. "Es ist über drei Jahre her, und ich will es nicht verschreien, aber wir hatten noch nie einen Streit", erklärte sie dem Portal. Mit Kleinigkeiten oder unnötigen Konflikten möchte sie keine Zeit mehr verschwenden. Bobs plötzlicher Tod habe ihr gezeigt, wie wertvoll jeder Tag mit einem geliebten Menschen sei. Schließlich wisse niemand, wie viel gemeinsame Zeit noch bleibe. Deshalb bemüht sich Kelly, ihre Beziehung achtsam zu führen und den Blick auf das Wesentliche zu richten.

Auch Beziehungsspielchen, mit denen sie früher die Liebe eines Partners getestet hätte, sind für sie inzwischen passé. Neben ihrer Lebenserfahrung habe insbesondere Bobs unerwarteter Tod ihren Umgang mit Breckin geprägt. Sie wolle keinen Tag im Streit ausklingen lassen und riskieren, dass ihr Partner verletzt oder traurig zurückbleibt, sollte plötzlich etwas geschehen. Bob starb am 9. Januar 2022 mit 65 Jahren an den Folgen eines versehentlich erlittenen Kopftraumas. Durch ihn habe sie gelernt, ihre Zuneigung offen zu zeigen und Gefühle nicht unausgesprochen zu lassen. Dass die neue Partnerschaft ihre Liebe zu ihrem verstorbenen Mann verdrängt, weist sie deutlich zurück: "Man kann 100 Prozent Liebe für die Person empfinden, die man verloren hat, und trotzdem 100 Prozent seiner Liebe für die Person haben, die jetzt im eigenen Leben ist", so die Podcasterin gegenüber Fox News Digital. Zunächst habe sie mit Schuldgefühlen und der Befürchtung gekämpft, andere könnten ihre Liebe zu Breckin als geringere Liebe zu Bob verstehen. Mittlerweile stellt sie klar: Ihre Gefühle für Bob seien anders als zu seinen Lebzeiten, aber nicht schwächer.

Nach dem Verlust ihres Mannes hatte Kelly für sich beschlossen, mindestens ein Jahr lang weder an Dates noch an einen Neuanfang zu denken. Erst an Bobs erstem Todestag wurde das Thema angesprochen: Die gemeinsamen Freunde John Mayer (49) und Jeff Ross sowie Bobs Neffe Adam waren bei ihr zu Hause und suchten offen das Gespräch darüber. Sie ermutigten Kelly, irgendwann wieder auszugehen und eine neue Beziehung zuzulassen – auch Bob hätte sich das ihrer Einschätzung nach für sie gewünscht. Im Februar 2024 präsentierten sich Kelly und Breckin schließlich bei Steven Tylers (78) jährlicher Grammyviewingparty erstmals offiziell als Paar. Die Erinnerung an den "Full House"-Star bleibt in ihrer Partnerschaft präsent: Breckin begegne Bob mit großem Respekt und spreche liebevoll über ihn. Kelly scherzte daher, er sei vermutlich der einzige Mann, über den Bob nicht allzu verärgert wäre.

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Getty Images Kelly Rizzo und Bob Saget

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Getty Images Kelly Rizzo und Breckin Meyer bei einer Benefizveranstaltung 2025 in New York City

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Instagram / kellyrizzo Breckin Meyer und Kelly Rizzo