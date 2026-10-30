"Kein Ozempic": Jay Khan verkündet 5,5 Kilo Gewichtsverlust

Jay Khan (44) hat seinen Followern ein ganz persönliches Erfolgserlebnis präsentiert. In einer Instagram-Story, die der Musiker veröffentlichte, richtete er die Kamera seines Smartphones auf den Boden – genauer gesagt auf eine digitale Waage. Das blau leuchtende Display zeigt dabei unmissverständlich eine Zahl: 87 Kilogramm. Dazu verkündet der Realitystar, dass er insgesamt 5,5 Kilogramm abgenommen hat. Besonders ein Detail dürfte dabei ins Auge fallen: Jay setzt den Hashtag "#noozempic" unter das Foto und stellt damit klar, dass bei seinem Gewichtsverlust keine Abnehmspritze im Spiel war. In Zeiten, in denen in Hollywood und Co. ständig über Ozempic spekuliert wird, kommt diese Klarstellung also gleich mitgeliefert.

"Einfach 5,5 kg runter", schreibt Jay in der Story. Er selbst ist in dem kurzen Clip nur schemenhaft zu sehen – sein Umriss spiegelt sich lediglich in der dunklen Glasfläche des Geräts. Weil er die Anzeige von oben filmt, bleibt sein Gesicht hinter dem Handy verborgen. Die Einstellung bleibt während des gesamten Clips unverändert, gesprochen wird ebenfalls kein Wort. Offen bleibt deshalb, über welchen Zeitraum sich sein Gewichtsverlust erstreckte. Ebenso verrät Jay nicht, ob eine veränderte Ernährung, Sport oder andere Maßnahmen zu den 5,5 Kilo weniger geführt haben. Die Instagram-Sequenz dokumentiert lediglich das aktuelle Resultat.

Jay, der mit vollem Namen Tariq Jay Khan heißt, ist seinem Publikum nicht nur als Sänger ein Begriff. Neben seiner Musikkarriere machte er sich auch durch Auftritte im Reality-TV einen Namen. Auch privat hatte Jay vor rund sieben Monaten einen besonderen Grund zur Freude: Er hatte seiner langjährigen Freundin Jessie Noe Scheuermann einen Heiratsantrag gemacht. Bei seiner nachträglichen Geburtstagsfeier in einem Berliner Restaurant ging der Sänger vor rund 20 Freunden auf die Knie. Nach dem Hauptgang holte er eine Ringschachtel hervor und stellte die entscheidende Frage. Jessie sagte sofort Ja. "Ich wollte Jessie einen Antrag machen, wenn sie es am wenigsten erwartet. Und ich glaube, dass mir die Überraschung gelungen ist", erklärte Jay damals gegenüber Bild.

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Imago Jay Khan bei der Sommerparty La Grande Bellezza im Restaurant Casa Bellucci in Berlin

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Imago Jay Khan bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Filmstudios Köln

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Getty Images Jay Khan und Jessie Noe Scheuermann bei der Goldenen Henne Aftershow-Party in Leipzig, September 2025

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