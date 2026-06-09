So viel verdient Aaron Troschke wirklich mit YouTube

Ex-Big Brother-Gewinner Aaron Troschke (36) sprach kürzlich offen über seine Einnahmen im Netz. Im Podcast "Wolter Talks: Der Podcast mit Markus Wolter" verriet der Realitystar und Unternehmer, dass er mit YouTube und Werbepartnern pro Jahr auf einen Umsatz von rund 1,5 Millionen Euro kommt. Der Berliner erklärte dort auch, dass seine Einnahmen nicht nur aus den reinen Abrufen auf der Videoplattform stammen, sondern ebenso aus Placements und Kooperationen mit Marken.

Auch seine reinen YouTube-Einnahmen bezifferte Aaron im Gespräch recht konkret. Wenn er wie üblich ein Video pro Woche veröffentliche, also etwa vier pro Monat, verdiene er allein mit YouTube ungefähr 10.000 bis 20.000 Euro. Seit 2013 betreibt er seinen Kanal und kommt mittlerweile auf rund 1,56 Millionen Abonnenten sowie mehr als 700 veröffentlichte Videos. Im Podcast machte er außerdem deutlich, wie wichtig ihm Beständigkeit ist. "Der Algorithmus auf YouTube, Instagram und TikTok ist wie der alte Fußballtrainer: Wenn du nicht zum Training kommst, spielst du nicht", sagte er dort.

Dass Aaron längst nicht mehr nur als Webstar unterwegs ist, zeigt auch sein Blick auf andere Projekte. Im Podcast erzählte er, dass er insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt und an seiner Management-Agentur 25 Prozent hält. Für das Unternehmen nannte er ebenfalls eine große Zahl: "Ich würde sagen, wir machen fünf Millionen Umsatz im Jahr", erklärte er, stellte aber auch klar, dass Umsatz nicht gleich Gewinn sei. Abseits seiner Formate war Aaron zuletzt auch mit seiner Kandidatur für den Aufsichtsrat von Hertha BSC aufgefallen.

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Getty Images Aaron Troschke, Moderator

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ProSieben / Joyn "Schlag den Star"-Kandidaten vom 11. Januar 2026

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ActionPress Aaron Troschke, YouTuber