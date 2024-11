Ab in die USA: Die Ehrlich Brothers gehen Mega-Deal ein

Nachdem die Ehrlich Brothers diese Woche, pünktlich zu ihrem zehnjährigen Jubiläum, ihren "Diamonds"-Tour-Auftakt zelebrierten, gibt es jetzt noch etwas für sie zu feiern. Für die Zauber-Geschwister Andreas und Chris Ehrlich geht es erstmalig nach Amerika – die beiden verraten jetzt gegenüber Bild, dass sie im Herbst 2025 für eine Tour an die Ostküste von Amerika reisen werden – ein Tourstopp wird unter anderem in New York stattfinden. "Wir freuen uns riesig auf das Abenteuer in den Vereinigten Staaten", betont Andreas gegenüber dem Blatt.

Ein ganz schön voller Terminkalender – gerade noch gewinnen sie bei Schlag den Star, geben dann bis nächsten Juni über 90 Shows in Deutschland und daraufhin folgt direkt ihre große Reise. Im Interview verrät Andreas, was die größte Herausforderung dabei sein wird: "Wir sind mittlerweile mit mehr als 30 Lastwagen unterwegs [...] das ganze Material muss Wochen vorher per Containerschiff geschickt werden. Dann hoffen wir, dass nichts über Bord geht und im Meer verschwindet." Für die atemberaubende Show muss einiges an Equipment mitgenommen werden, denn ohne ihre XL-Sägeskulptur, verrückte Autos und Motorräder und genügend Feuermaterial wäre die Show nicht die gleiche.

In der Vergangenheit wollten die Ehrlich Brothers nichts mit den USA zu tun haben. Sie verteilten mehrfach Absagen – unter anderem für Auftritte in Las Vegas und die Show America's Got Talent. Nicht einmal die Anfragen von dem wohl berühmtesten Zauberkünstler weltweit beeindruckten sie: David Copperfield (68) hatte beiden schon Angebote im siebenstelligen Bereich gemacht, um einige ihrer Tricks abzukaufen. Darunter zählte unter anderem der Trick Schneegestöber. Doch bis zuletzt hielten sie ihren Zauber vor dem Land der Träume geheim. "Mein Bruder muss doch schließlich zu Hause immer pünktlich den Rasen mähen", witzelte Chris über die Verpflichtungen seines Bruders in Deutschland.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Steffen Z. Wolff Die Ehrlich Brothers, Alexander Kumpter und Tim Raue bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Ehrlich Brothers" im Oktober 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Ehrlich Brothers jetzt in den USA touren? Megacool, endlich internationales Publikum! Schade, dass es erst mal nur die Ostküste ist. Hoffentlich bleiben die Shows aber genauso genial. Ergebnis anzeigen