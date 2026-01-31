Emotionaler Abschied: Ehrlich Brothers ehren kleinen Magier

Ein letzter Zauber für Hayo (†8) in Erfurt: Bei der Show der Ehrlich Brothers im Januar wird der größte Traum des verstorbenen Achtjährigen wahr – und berührt einen ganzen Saal. Auf den Rängen sitzen Mandy und Christian, Hayos Eltern, die das Weihnachtsgeschenk für ihren Sohn eingelöst haben, obwohl er den Abend nicht mehr erleben kann. Sie wollten stark sein, den Platz neben sich nicht verkaufen, sondern freihalten – für Hayo. Der Stuhl bleibt leer, doch er ist fest für ihn reserviert. Als auf der Bühne plötzlich ein Porträt des Jungen entsteht, stockt allen der Atem.

"Hayo hat Glitzer und Konfetti geliebt und deswegen haben wir Hayo auf besondere Art und Weise verewigt – für euch", sagt Chris Ehrlich laut RTL auf der Bühne in Erfurt. Glitzer und Konfetti fliegen durch die Luft, während die Eltern das Porträt ihres Sohnes in den Händen halten. Es ist der Moment, in dem ein Wunsch nachklingt und ein Abschied Form annimmt. Zwei Monate zuvor hatte ein tragischer Unfall den Schulweg des aufgeweckten Jungen in einen Ort des Schmerzes verwandelt. Hayo, der kleine Magie-Fan, kannte jeden Trick aus dem Fernsehen und wollte die Stars einmal live sehen. Davon wusste er nichts – das Ticket war ein heimliches Geschenk. "Er wusste davon nichts. An dem Tag, als er den Unfall hatte, und wir dann endlich irgendwann mal zu ihm durften, da haben wir nach Hoffnung gerungen, und dann haben wir es ihm auch gesagt", so die Eltern. Nun tragen sie dieses Versprechen in die Arena: Sie kommen nicht statt Hayo, sie kommen mit ihm – im Herzen, in Gedanken, auf diesem einen leeren Stuhl. "Das heute, das war notwendig, glaube ich", sagen die Eltern später. Es fühlte sich an wie ein letzter Trick, ein stiller Schlussvorhang, der nicht auslöscht, sondern bewahrt.

Die wahre Magie passiert nicht auf der Bühne, sondern dahinter: Der Ehrlich Brothers Fanclub organisiert regelmäßig Spendenaktionen, die selbst die Star-Magier immer wieder zum Staunen bringen. Sie zeigten sich laut der Kinderkrebsstiftung von der Großherzigkeit ihrer Fans so beeindruckt, dass sie die Spendensummen spontan aufrundeten. Bei ihrer spektakulären "Dream & Fly"-Zaubershow in der Kölner Lanxess Arena im Februar 2024 überreichten die beiden Brüder eine weitere Großspende von 20.000 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. In einer Zeit, in der viele Stars den Kontakt zu ihren Fans verlieren, gehen die Ehrlich Brothers den umgekehrten Weg: Sie kommen ihren Anhängern näher und verwandeln gemeinsam mit ihnen Träume in Realität – nicht nur auf der Bühne, sondern auch im echten Leben.

RTL Andreas und Christian Reinelt von den Ehrlich Brothers bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Revierfoto Ehrlich Brothers, Magier-Duo

Ehrlich Brothers in Hamburg