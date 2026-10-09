Neue Survival-Show schickt Joey Kelly an seine Grenzen

Vier Prominente wagen sich in ein außergewöhnliches Survivalabenteuer! In der neuen Show "4 Elements - Allein gegen die Natur" kämpfen sich laut Joyn Joey Kelly (53), Brian Jakubowski, Jeannie Wagner und Julyan Pohl sechs Tage lang durch die unberührten Landschaften Kolumbiens. Dabei wird jeder Teilnehmer mit einer anderen Umgebung konfrontiert, die eines der vier Elemente verkörpert. Während sich einer von ihnen in der sengenden Hitze der Wüste behaupten muss, erwartet einen anderen das Abenteuer auf dem Ozean und abgelegenen Inseln. Ein weiterer Promi kämpft sich durch dichten Dschungel und wilde Natur, während der vierte Kandidat im Gebirge mit extremen Höhen zu kämpfen hat. Doch die anspruchsvollen Bedingungen sind längst nicht die einzige Herausforderung. Zusätzlich müssen die vier Abenteurer verschiedene Prüfungen absolvieren, die auf ihr jeweiliges Element abgestimmt sind und sie sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen bringen sollen. Los geht es am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 16:10 Uhr bei Kabel Eins. Die Sendung läuft anschließend immer sonntags zur gleichen Zeit und ist außerdem kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar.

Wer bei "4 Elements - Allein gegen die Natur" bestehen möchte, braucht allerdings mehr als bloß Durchhaltevermögen. Ein spezielles Challengesystem sorgt dafür, dass die Teilnehmer immer wieder vor neue Aufgaben gestellt werden, die zu den Besonderheiten ihrer jeweiligen Umgebung passen. Dabei kommt es vor allem darauf an, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, sich möglichst schnell an ungewohnte Bedingungen anzupassen und über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Auf die Hilfe ihrer Mitstreiter können die Promis nicht zählen, denn jeder von ihnen muss die Herausforderungen vollkommen auf sich allein gestellt bewältigen. Für das Experiment lassen sie ihren gewohnten Alltag hinter sich und begeben sich in eine Umgebung, die ihnen einiges abverlangen dürfte. Wie intensiv das Survivalerlebnis ausfällt, deutete Joey bereits mit einer kurzen Aussage an. "Mehr Jungle geht nicht!", erklärte der Extremsportler laut Joyn. Welche Taktiken sich die Kandidaten einfallen lassen und wie sie mit den außergewöhnlichen Bedingungen zurechtkommen, wird sich im Verlauf der Show zeigen.

Mit Joey ist ein Teilnehmer dabei, der bereits reichlich Erfahrung mit körperlichen Extremsituationen gesammelt hat. Bekannt wurde er ursprünglich als Mitglied der Kelly Family, mittlerweile hat sich der Musiker jedoch auch als Ausdauer- und Extremsportler etabliert. Seine Abenteuerlust stellte er auf Joyn unter anderem in "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" sowie in der dritten Staffel von "Adventure Buddies" unter Beweis. Auch seine drei Mitstreiter sind mit Herausforderungen vor laufender Kamera vertraut. Brian Jakubowski arbeitet als YouTuber, Fotograf und Contentcreator und war bereits in Formaten wie "The Race", "Random Mission" und "Wer gewinnt?" zu sehen. Jeannie Wagner, die unter dem Namen Jeannie Juice vor allem Fußball- und Reisecontent veröffentlicht, sammelte in der zweiten Staffel von "Most Wanted - Wer entkommt?" Erfahrungen damit, sich allein durchzuschlagen. Der vierte Kandidat ist der gebürtige Schweizer Julyan Pohl, der im Netz auch als July bekannt ist. Er unterhält seine Follower unter anderem mit humorvollen Clips und Inhalten rund um Filme, Serien, Reisen und Fitness.

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Imago Joey Kelly bei der Premiere von "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa"

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Imago Julyan Pohl bei der 1Live Krone, 2025

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Instagram / joeykelly.official Joey Kelly am Set von "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa"