"Vier Monate alt": Jay Khan schockt mit Spruch über Verlobte

Jay Khan (44), ehemaliger Sänger der Boyband US5 und treuer Reality-TV-Dauergast, sorgt mit seinem neuesten Clip auf TikTok für mittelschweres Unbehagen in Teilen seiner Community. Der Musiker teilte am 4. Juni ein Video, das ihn gut gelaunt auf einer Straße tanzend zeigt – ganz in Schwarz gekleidet, stilecht mit Sonnenbrille und Cap –, dazu läuft der alte NSYNC-Klassiker "Tearin’ Up My Heart". Das eigentliche Problem ist jedoch nicht etwa die Musikauswahl, sondern der Spruch, den Jay zu dem Video schreibt: "POV: Du hast diesen Hit 1997 geballert, als deine Verlobte 4 Monate alt war" – garniert mit einem Baby-Emoji. Diese Mischung aus Pop-Nostalgie und der ungelenken Betonung der großen Altersdifferenz zu seiner 29-jährigen Liebsten lässt die Mehrheit seiner Fans irritiert den Kopf schütteln.

Unter Jays Clip sammelte sich schnell jede Menge Kritik. Zahlreiche User fluten die Kommentare mit GIFs und Memes, die vor allem eins zeigen: angewiderte Gesichter. "Nicht die Art Flex, für die du es hältst", lautet ein noch recht milder Kommentar. Andere schimpfen das Video schlicht "peinlich" und "unangenehm". Eine Nutzerin fragt, ob man auf diesen Altersunterschied wirklich stolz sein sollte, während eine andere meint, sie habe "lange nichts Ekelhafteres gelesen". Mehrere User vergleichen den Clip mit einem Autounfall – man will weggucken, kann aber schlicht wegen der Schaulust nicht.

Dabei segelte Jay in den letzten Wochen eigentlich im ruhigen Fahrwasser klassischer Liebes-News. Nach vielen Jahren Beziehung machte der Boyband-Oldie seiner Partnerin Jessie Noe Scheuermann kürzlich einen Heiratsantrag in Berlin. Seitdem füttert das Paar die sozialen Netzwerke verlässlich mit dem üblichen Pärchen-Content: verliebte Blicke, Urlaubsfotos und Alltagsschnappschüsse. Der aktuelle TikTok-Ausflug zerrt nun zwar die Geburtsurkunden unfreiwillig ins Rampenlicht, am großen Ziel ändert das aber nichts: Das Projekt Traumhochzeit steht weiterhin ganz oben auf dem Plan.

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Imago Jessie Noe Scheuermann und Jay Khan im April 2026 in Berlin

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US5 bei der Bravo-Supershow in Stuttgart im Mai 2006

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Getty Images Jay Khan und Jessie Noe Scheuermann bei der Goldenen Henne Aftershow-Party in Leipzig, September 2025