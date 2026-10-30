Lily Phillips lässt für Sexmarathon ihren KI-Klon ran

Lily Phillips (25) plant den nächsten Coup: Sie will mit 10.000 Männern in 24 Stunden "schlafen", so lautet das Ziel ihres neuesten Rekordvorhabens. Allein wäre das nicht zu schaffen, deshalb holt sich die Erotikcreatorin Verstärkung aus der digitalen Welt. Gemeinsam mit der Plattform OhChat hat sie eine künstliche Kopie ihrer selbst entwickeln lassen, die auf den Namen Lily A.I. hört. Page Six zufolge können Fans für 9,99 Dollar (8 Euro) mit diesem Avatar in Kontakt treten. Erst durch den Einsatz der KI soll die gewaltige Teilnehmerzahl überhaupt realistisch werden. Offen ist bislang, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt die Aktion steigen soll. Fest steht nur, dass der digitale Klon in dem Plan eine zentrale Rolle spielt.

Der Zwilling aus dem Rechner soll täuschend echt wirken, berichtet Page Six. Er lernt ständig mit Echtzeitdaten dazu und ahmt sowohl Lilys Optik als auch ihre Stimme nach. Kunden bekommen ihn damit auf allen Kanälen zu sehen und zu hören: Er verschickt freizügige Bilder und Clips, schreibt Nachrichten, spricht Sprachmemos ein und lässt sich sogar per Livecam zuschalten. Lily versteht die Software als Verlängerung ihrer selbst. "Ein Tag hat nur eine begrenzte Anzahl an Stunden, und ich kann nicht jederzeit persönlich für jeden verfügbar sein", erklärte sie gegenüber dem Portal. Täuschen will sie ihre Anhänger dabei aber nicht. Wer mit dem Avatar chattet, soll wissen, dass keine echte Person antwortet. "Ein digitaler Zwilling schafft ein weiteres Erlebnis, solange die Menschen verstehen, womit sie interagieren", betonte die Erotikcreatorin.

So viel Aufsehen Lily mit ihren Aktionen auch erregt, im echten Liebesleben hat sie bislang kaum Erfahrungen gesammelt. Letztes Jahr erzählte sie bei einem Aufenthalt in Australien, dass sie bisher nur eine einzige ernsthafte Beziehung hatte. Die endete, noch bevor sie ihr Studium begann. Den Namen ihres Exfreundes hielt sie geheim. Ob sie jemals richtig verliebt war, konnte sie damals ebenfalls nicht klar sagen. Ihr Beruf wirke sich stark auf ihr Privatleben aus. "Die meisten Menschen können mit dem, was ich beruflich mache, nicht umgehen. Es ist schwer, etwas Echtes aufzubauen, wenn der eigene Job genau das ist, was die meisten Partner nicht akzeptieren würden", so Lily.

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Erotikdarstellerin