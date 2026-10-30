Patrick Stewarts Sohn nimmt mit rührendem Foto Abschied

Daniel Stewart nimmt mit einer besonderen gemeinsamen Aufnahme Abschied von seinem Vater Patrick Stewart (†86). Am Donnerstag teilte der Sohn des Star Trek-Stars auf X eine ältere gemeinsame Aufnahme. Sie zeigt die beiden auf einer Bühne. Daniel trägt den lächelnden Schauspieler huckepack, und beide schauen sichtlich vergnügt in die Kamera. Eine Bildunterschrift gibt es nicht, das Foto steht ganz für sich. Entstanden ist es offenbar im Jahr 2001. Damals standen Vater und Sohn gemeinsam in "Johnson Over Jordan" am Leeds Playhouse auf der Bühne. Den wortlosen Post veröffentlichte Daniel nur einen Tag nach dem Tod des "Star Trek"-Stars. Patrick war am 28. Oktober in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. "Daniel, es tut mir so leid, vom Verlust deines Vaters zu hören. Er wurde von so vielen Menschen geliebt und bewundert. Ich wünsche dir und deiner Familie während eurer Trauer nur das Beste", schreibt ein User.

Öffentlich gemacht hatte die Familie Patricks Tod einen Tag später in einem ausführlichen Statement auf seinem Instagram-Account. Daraus geht hervor, dass der Schauspieler zuvor für kurze Zeit gegen Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gekämpft hatte. Seine Angehörigen beschreiben darin auch seine letzten Momente. "Er wurde von Familie und Freunden warm umarmt, umgeben von Livemusik, Gebeten, Tränen, Lachen und jener tiefen Emotionalität, die nach einem Leben voller Hingabe an uns alle nur er hervorrufen konnte", heißt es in dem Beitrag. Besonders Patricks friedlicher Gesichtsausdruck soll der Familie in Erinnerung bleiben. "Wir werden für immer die friedvolle Leichtigkeit und Nachdenklichkeit in seinem Gesicht bewahren, eine bleibende Erinnerung an seine unbesiegbare Anmut", erklärten die Hinterbliebenen weiter. Neben Daniel hinterlässt der Filmstar auch eine Tochter und seine Ehefrau Sunny Ozell, mit der er seit 2013 verheiratet war.

Der Abschiedspost bekommt noch eine zusätzliche Bedeutung: In den Jahren vor seinem Tod hatte Patrick offen über das schwierige Verhältnis zu seinen Kindern gesprochen. Daniel und seine Schwester stammen aus der Ehe mit Sheila Falconer, die von 1966 bis 1990 hielt. Im Gespräch mit dem Irish Independent gab der Schauspieler 2023 zu, seine Karriere stets über die Familie gestellt zu haben. Die Folgen beschrieb er deutlich: "Und meine Beziehung zu ihnen ist praktisch nicht existent." Er sei nicht der Vater gewesen, der er habe sein wollen, räumte er damals ein. "Es vergeht kein Tag, an dem mich nicht die Erinnerung an meine Kinder schmerzt, daran, wer sie waren, und das Verantwortungsgefühl dafür, dass sie auch wegen mir und meines Einflusses oder meines fehlenden Einflusses zu den Menschen geworden sind, die sie heute sind", gestand er. Schon 2009 hatte Patrick The Independent verraten, dass er versuche, seine früheren Versäumnisse als Vater bei seinen Enkelkindern wiedergutzumachen. Nach einer zweiten Ehe mit Wendy Neuss, die von 2000 bis 2003 dauerte, gab er 2013 Sunny das Jawort.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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Getty Images Patrick Stewart und Sunny Ozell bei der Vanity Fair Oscar-Party am 10. März 2024 in Beverly Hills

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