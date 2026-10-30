"Schlimm": Lola Weippert landete versehentlich im Stripklub

Ein beruflicher Aufenthalt in Amsterdam nahm für Lola Weippert (30) eine unerwartete Wendung. Nach einem Moderationsjob auf Englisch wollte sie den Abend entspannt ausklingen lassen und bat einen Freund, ihr einige besondere Orte der Stadt zu zeigen. Statt zu den üblichen Sehenswürdigkeiten führte er sie jedoch in einen Stripklub. Für die Moderatorin, die zuvor noch nie ein solches Etablissement besucht hatte, wurde der Ausflug zu einem echten Schockmoment. In der aktuellen Folge des Podcasts "Schön Laut" berichtet sie Schlagerstar Vanessa Mai (34) von ihrem großen Unbehagen bei diesem Erlebnis. "Ich fand es ganz schlimm. Als wir da reinkamen, hat sich alles in mir gewehrt", schildert die Moderatorin ihre Eindrücke. Zwar versuchte sie zunächst, offen an die ungewohnte Situation heranzugehen, doch ihr beklemmendes Bauchgefühl blieb. Besonders lange hielt es Lola in dem Klub deshalb nicht aus.

Ihre Vorurteile wollte die Moderatorin eigentlich erst einmal zurückstellen und sich selbst ein Bild machen. Das Unwohlsein verschwand dadurch aber nicht: "Meine Fußnägel haben sich nach oben gebogen. Ich fand's ganz, ganz schrecklich." Beim Anblick der Tänzerinnen kamen Lola zahlreiche Fragen in den Sinn. Sie fragte sich, ob die Frauen freiwillig in dem Klub arbeiten, wie sie dort behandelt werden und was sich möglicherweise hinter den Türen der Nebenräume abspielt. Auch das Publikum ließ sie nicht los: Die Moderatorin wollte wissen, welche Männer solche Etablissements besuchen. Vanessa gab im Gespräch zu bedenken, dass sich manche Frauen bewusst für diesen Beruf entscheiden und ihn möglicherweise gerne ausüben. Gleichzeitig hinterfragt die Sängerin, ob es in der Mehrheit solcher Etablissements wirklich fair und gut zugeht. Eine eindeutige Antwort auf die komplexen Fragen rund um das Rotlichtmilieu finden die beiden nicht. Vanessa bringt ihre Haltung schließlich auf den Punkt: "Am Ende sollte es die Frau entscheiden."

Der Besuch hatte für Lola noch eine weitere Folge – er veränderte ihren Blick auf ihren Bekannten. "Spannende Frage: Siehst du jetzt deinen Kumpel anders?", will Vanessa in der Podcastfolge wissen. Die Antwort der Moderatorin fällt eindeutig aus: "Ja, auf jeden Fall." Im weiteren Gesprächsverlauf erfährt Lola zudem, dass ihr Bekannter den Stripklub bereits kurze Zeit zuvor besucht hatte. Damals war er gemeinsam mit einem Freund dort gewesen, der gerade frisch von seiner Partnerin getrennt war. Diesen früheren Aufenthalt hatte er offenbar ganz anders in Erinnerung als Lola: Er habe den Abend als gut und "witzig" empfunden. Damit liegen die beiden Sichtweisen weit auseinander – während der Bekannte dem Lokal etwas Unterhaltsames abgewinnen konnte, verbindet die Moderatorin damit vor allem ein beklemmendes Gefühl.

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Imago Lola Weippert bei der Verleihung des Deutschen Podcast Award 2026 im rbb Großen Sendesaal in Berlin

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Imago Lola Weippert beim Miss Germany Awards Finale 2025