Molly Ringwald verrät ihr Geheimnis für die Liebe

Molly Ringwald (58) und ihr Ehemann Panio Gianopoulos halten sich in ihrer Ehe an ganz konkrete Regeln. Wie die Schauspielerin gegenüber People erklärt, achten sie vor allem auf offene Kommunikation und einen respektvollen Umgang. Entscheidend sei dabei nicht, ob gestritten wird, sondern wie. Selbst im Konflikt sprechen Molly und der Autor nie verächtlich miteinander. Auch Beschimpfungen sind für sie tabu. Den feinen Unterschied erklärte Molly anhand eines Beispiels: "Du verhältst dich gerade wie ein Blablabla" sei erlaubt, "Du bist ein Blablabla" dagegen nicht. Zudem verzichten die Eheleute auf pauschale Vorwürfe mit dem Wort "immer". Vorwürfe wie "Du machst das immer" oder "Du tust immer jenes" lassen die beiden bewusst weg, weil sie einem respektvollen Austausch im Weg stehen. Dass eine harmonische Partnerschaft Einsatz verlangt, verschweigt Molly dabei nicht. Ihr Fazit gegenüber People lautet: "Es ist alles Arbeit, aber hoffentlich zahlt sie sich aus."

Auch mit einem bildlichen Vergleich beschreibt Molly, wie wichtig kontinuierlicher Einsatz für eine Beziehung ist. Eine starke Partnerschaft vergleicht die Schauspielerin mit einem Garten, der dauerhaft Aufmerksamkeit braucht. "Wenn man ihn gießt und düngt und ihm alles gibt, was er braucht, dann glaube ich, dass er aufblüht, wenn es der richtige Mensch ist", erklärt sie gegenüber People. Molly und Panio lernten sich Anfang der 2000er-Jahre über einen literarischen Onlinesalon aus ihrem gemeinsamen Bekanntenkreis kennen. Aus Gesprächen über Bücher wurde ein reger E-Mail-Austausch, aus dem schließlich mehr wurde. Im Juli 2007 gaben sie sich schließlich das Jawort. Seitdem orientieren sie sich an ihren einfachen Grundsätzen, die ihre Beziehung stabil halten sollen. Ihre Gartenmetapher verdeutlicht dabei, dass diese Regeln nicht nur in schwierigen Momenten gelten, sondern die Beziehung dauerhaft begleiten.

Gemeinsam haben Molly und Panio drei Kinder: Tochter Mathilda kam im Oktober 2003 zur Welt, sechs Jahre später folgten die zweieiigen Zwillinge Roman und Adele. Der heute 23-jährigen Mathilda und den 17-jährigen Zwillingen vermittelt die Schauspielerin besonders Respekt, Kommunikation und Fairness bei Konflikten. Für das Dating gab sie ihrer ältesten Tochter zudem klare Ratschläge mit auf den Weg: Sie solle sie selbst bleiben, sich respektieren und nichts tun, was sie nicht wolle. Gegenüber E! News scherzte Mathilda im August über die kompromisslose Haltung ihrer Mutter: "Oh, sie sagt so etwas wie: 'Keine zweite Chance, lass dir das alles nicht gefallen.'" Bei einer Umarmung fügte sie hinzu: "Ich finde, du bist sehr streng." Bevor Molly mit Panio ihr Familienglück fand, war sie bereits einmal verheiratet. Vor Panio war Molly von 1999 bis 2002 mit dem Schriftsteller Valéry Lameignère verheiratet.

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Getty Images Panio Gianopoulos und Molly Ringwald bei den Gotham TV Awards am 1. Juni 2026 in New York

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Getty Images Molly Ringwald besucht die Modenschau von Ulla Johnson während der New York Fashion Week im Gotham Park

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Getty Images Mathilda Ereni Gianopoulos und Molly Ringwald, 2025