"Navy CIS" bekommt eine neue Spin-off-Serie mit LL Cool J

Große Neuigkeiten für Navy CIS-Fans: CBS hat offiziell eine neue Spin-off-Serie angekündigt, die im Herbst 2026 starten soll. "NCIS: New York" wird dabei von zwei bekannten Gesichtern angeführt: LL Cool J (58) kehrt in seiner Rolle als Agent Sam Hanna zurück – diesmal in seiner Heimatstadt New York City. An seiner Seite ermittelt Scott Caan (49) als sein neuer Partner, beschrieben als ein etwas eigenwilliger Agent. Gemeinsam übernehmen die beiden die Führung eines neuen Teams, das mit risikoreichen Missionen betraut wird, um eine der bedeutendsten Städte und Häfen der Welt zu schützen.

Die neue Serie wird in den USA dienstags um 21 Uhr ausgestrahlt – eingebettet zwischen der Stammserie "NCIS" um 20 Uhr und "NCIS: Origins" um 22 Uhr. "NCIS: Sydney" soll später in der Saison den Sendeplatz von "NCIS: Origins" übernehmen. Wann die Serie in Deutschland läuft, ist noch offen. Das Drehbuch des Pilotfilms stammt von R. Scott Gemmill, der bereits als Showrunner von "NCIS: Los Angeles" tätig war und alle 14 Staffeln der Serie mitgeschrieben hat. Als Showrunner für "NCIS: New York" ist Byron Balasco vorgesehen, bekannt als Schöpfer der Serie "Kingdom".

LL Cool J, der am 14. Januar 1968 geboren wurde, ist nicht nur als Rapper bekannt, sondern hat sich längst auch als Schauspieler einen Namen gemacht. Seine NCIS-Geschichte begann mit "NCIS: Los Angeles", das von 2009 bis 2023 lief. In der Serie, die neben LL Cool J unter anderem auch Chris O'Donnell und Linda Hunt zu ihren Stars zählte, spielte er von Anfang an die Figur des Sam Hanna. Mit "NCIS: New York" knüpft er nun an diese Rolle an und bringt sie in eine neue Stadt und ein neues Umfeld.

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Getty Images LL Cool J als Moderator der Grammys 2016

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Buckner/Variety/REX/Shutterstock Ort: Valencia Der "Navy CIS"-Cast

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Getty Images LL Cool J bei den Grammy Awards in L.A. im Januar 2020

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