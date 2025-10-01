Molly Ringwald strahlt mit ihrer Tochter auf dem Red Carpet

Molly Ringwald (57) und ihre Tochter Mathilda Gianopoulos zogen alle Blicke auf sich, als sie bei der Weltpremiere der Netflix-Serie "Monster: The Ed Gein Story" in New York erschienen. Die Veranstaltung fand am Dienstagabend im berühmten Plaza Hotel statt. Molly trug eine stilvolle Kombination aus einer weißen Satinbluse und einem schwarzen Lederrock, während Mathilda in einem figurbetonten weißen Satin-Kleid beeindruckte. Die 21-Jährige ergänzte ihren Look mit rosa Ballettschuhen und einem raffinierten Smokey-Eye-Make-up.

Die Premiere markierte einen weiteren besonderen Moment für Mathilda, die seit Kurzem ihre eigene Schauspielkarriere verfolgt. Dabei hat sie bewusst den Nachnamen ihres Vaters angenommen, um sich von der Bekanntheit ihrer Mutter zu differenzieren. Molly sprach in der Vergangenheit in einem Gespräch mit Sunday Times offen über ihre Bewunderung für diesen Schritt und brachte ihre Zustimmung zu dieser Entscheidung zum Ausdruck. Sie kritisierte dabei auch die öffentliche Debatte um sogenannte "Nepo-Babys" und erklärte, dass es selbstverständlich sei, dass Kinder berühmter Eltern Interesse an ähnlichen Karrieren zeigten. Mathilda hatte ihr Filmdebüt 2024 im Film "The Idea of You" und erhielt dafür großen Zuspruch von ihrer Mutter.

Schon vor einigen Monaten sorgten Molly und ihr Sohn Roman Stylianos Gianopoulos für Aufmerksamkeit bei der New York Fashion Week. Die Schauspielerin lief mit ihrem Teenager bei der Modenschau des Labels Lingua Franca im Bowery Hotel mit. Während Molly in einem auffälligen Kleid und farbenfroher Strickjacke glänzte, setzte Roman auf einen entspannten Look mit T-Shirt, Kapuzenpullover und gemusterten Shorts. Besonders schön: Bei der Show standen echte Freunde und Bekannte des Labels im Fokus – genau in dieses Konzept passten Molly und ihr Sohn perfekt hinein.

