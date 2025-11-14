Molly Ringwald teilt seltenes Foto von Sohnemann Roman

Molly Ringwald (57) gewährte ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihr Familienleben. Auf den neuen Fotos macht sich ihr Sohn Roman für seinen Schulball zurecht. Der Teenager trug zu diesem besonderen Anlass ein elegantes Ensemble, bestehend aus einem braunen Anzug, einer grauen Krawatte und einem rosa Einstecktuch, das passend zum Kleid seiner Begleiterin ausgewählt wurde. Diese trug eine glänzende, roségoldene Robe. Bei einigen Fans weckte der Look direkt Erinnerungen an Mollys Kultfilm. Eine Userin kommentierte: "Das sieht aus wie aus 'Pretty in Pink'! Diese Kids sind ja cool!"

Neben Roman hat Molly mit ihrem Ehemann Panio Gianopoulos zwei weitere Kinder: ihre 22-jährige Tochter Mathilda und Romans Zwillingsschwester Adele. Erst im Oktober hatte Molly den Geburtstag ihrer ältesten Tochter im Netz gefeiert und dabei ebenfalls eine Auswahl an persönlichen Fotos geteilt. Darunter befanden sich sowohl Schnappschüsse aus der Kindheit der beiden als auch aktuelle Bilder. Fans stellten damals schnell fest, wie ähnlich sich Mutter und Tochter sehen. "Wie die Mutter, so die Tochter. Zwei Schönheiten", schwärmte ein Fan.

Die Schauspielerin, die in den 80er-Jahren mit Filmen wie "The Breakfast Club" weltberühmt wurde, gibt in Interviews nur selten Einblicke in ihr Privatleben. In letzter Zeit wagten ihre Kinder jedoch selbst Schritte in die Öffentlichkeit. Sohnemann Roman lief im Februar mit seiner Mutter über einen Catwalk bei einer Modenschau. Ihre älteste Tochter begleitete sie vor wenigen Wochen zur Premiere von "Monster: The Ed Gein Story" in New York. Farblich abgestimmt posierten sie gemeinsam auf dem Red Carpet.

Getty Images Molly Ringwald und ihr Sohn Roman bei der Lingua-Franca-Modenschau in New York im Februar 2025

Instagram / mollyringwald Molly Ringwalds Sohn Roman und sein Date

Getty Images Mathilda Ereni Gianopoulos und Molly Ringwald, 2025