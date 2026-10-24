Romina Palm genießt mit Mama und Baby Zeit am Meer

Eine Pause vom Alltag, direkt am Wasser: Romina Palm (27) hat sich mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Tochter ans Meer zurückgezogen und lässt ihre Instagram-Community daran teilhaben. In einer Story zeigt sie, wie ihre Mutter im seichten Wasser steht. Sie trägt ein langes Blumenkleid in Rosa und Creme, hält die Händchen der Enkelin und blickt zärtlich zu ihr hinunter. Dass die Oma mitgereist ist, scheint für Romina in dieser belastenden Zeit ein echter Anker zu sein. Mit den beiden wichtigsten Frauen an ihrer Seite gelingt es ihr offenbar, trübe Gedanken wenigstens für den Moment hinter sich zu lassen. Sonne, Sand und Wellen bilden den Rahmen für kleine Augenblicke der Entspannung.

Neben dem Strandbild postet Romina ein Selfie auf einem sonnenbeschienenen Weg, im Hintergrund ist ein Kinderwagen zu sehen. Dazu erzählt sie ungeschminkt, wie es ihr derzeit geht: "Genieße die Zeit gerade in vollen Zügen, mit Mama. Die zwei lenken mich auch gut ab von manchen negativen Gefühlen, die ab und zu mal noch aufkommen. Dann guck ich die zwei an und alles ist plötzlich so leicht." Ruhe findet sie aber nicht nur am Meer, auch Sport hilft ihr, Druck abzubauen. Noch am selben Morgen quälte sie sich durch ein hartes Oberkörper-Workout mit Kettlebells, Bodenübungen und Klimmzügen. Obwohl sie dabei merklich an ihre Grenzen ging, bekam ihr das Training gut. Ihren Followern schreibt sie: “Und das war heut morgen auch so befreiend.. Hab bei Ninas Oberkörper-Training mitgemacht!”

Was Romina, die zuletzt mit einem neuen Look überraschte, in diesen Tagen besonders beschäftigt, ist der Zusammenhalt von drei Generationen: Mutter, sie selbst und ihre Tochter. In ihrer Story macht sie klar, wie wertvoll ihr diese Verbindung ist: "Ich wünsche mir wirklich für jeden – so ein enges Mama-Tochter-Oma Verhältnis!!!” Die Bilder vom Strand unterstreichen das. Die Oma kümmert sich im flachen Wasser liebevoll um die Kleine und begleitet ihre Tochter dabei auf Schritt und Tritt. Insgesamt bündelt Romina in ihrer Auszeit viele Dinge, die ihr sichtlich guttun: die Nähe zu ihren engsten Vertrauten, erholsame Stunden am Meer und Training, das sie fordert.

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Instagram / rominapalm Romina Palm im Urlaub

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Instagram / rominapalm Romina Palms Mama und Tochter am Meer

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel