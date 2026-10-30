Lucas Cordalis nennt Nacktbilder von Fans "eine nette Geste"

Bei manchen Themen gehen die Meinungen weit auseinander. Das zeigt die aktuelle Folge des Podcasts "Drews Cordalis Petry - Kids Club". Darin sprechen Lucas Cordalis (59), Achim Petry (52) und Joelina Drews (31) über ein heikles Thema: intime Fotos, die Fans ungefragt verschicken. Während Achim und Joelina klar Stellung bezogen, gab sich der Ehemann von Daniela Katzenberger (40) erstaunlich entspannt. Auf die Frage, ob ihn solche Zusendungen stören, antwortete er: "Ich würde mal sagen: Kommt drauf an." Lucas ist sich dabei durchaus bewusst, dass seine Ansicht für Diskussionen sorgen könnte. Er lehne sich damit "sehr weit aus dem Fenster", räumte er ein. Trotzdem bezeichnete er derartige Aufnahmen sogar als "eine nette Geste". Bei Achim und Joelina stieß er damit auf deutlichen Widerspruch. Die beiden halten solche Nachrichten für unangemessen und übergriffig.

Für Lucas kommt es nach eigener Aussage vor allem darauf an, wie mit den intimen Aufnahmen umgegangen wird. Ekel empfinde er beim Erhalt solcher Bilder jedenfalls nicht. Seine positive Haltung begründete der Musiker ganz einfach: Ein Frauenkörper sei für ihn "immer schön". Achim konnte diese Sichtweise kaum nachvollziehen. Er stellte klar, dass er unaufgeforderte Nacktbilder "nicht okay" und "übergriffig" findet. Darüber hinaus bezeichnete er solche Nachrichten als "von der menschlichen Art her ein bisschen eklig". Auch Joelina fand deutliche Worte. Sie störte sich vor allem daran, dass die Absenderinnen genau wissen, dass Lucas vergeben ist, und ihm die Fotos trotzdem schicken. Der Sänger, der einst mit Jasmin Wagner (46) liiert war, ließ sich von den Einwänden seiner Gesprächspartner allerdings nicht beirren. Er blieb bei seiner Meinung und machte unmissverständlich klar, dass für ihn wegen solcher Fotos nicht die Welt untergeht.

Joelinas Einwand zielt direkt auf das Privatleben ihres Kollegen. Lucas ist mit Daniela Katzenberger verheiratet, die beiden haben ein gemeinsames Kind. Das Paar gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Reality-TV. Neben dem Podcast verbindet Lucas, Achim und Joelina auch ihre Herkunft aus bekannten Schlagerfamilien. Lucas ist der Sohn des verstorbenen Sängers Costa Cordalis (†75). Achims Vater ist Schlagerstar Wolfgang Petry (75), während Joelina als Tochter von Jürgen Drews (81) aufwuchs. Im "Kids Club" sprechen die drei regelmäßig über ihr Leben als Kinder berühmter Eltern und über ihren Alltag im Showgeschäft. Bei der Frage nach ungefragten intimen Fan-Nachrichten zogen die drei allerdings ganz unterschiedliche persönliche Grenzen. Während Achim und Joelina klar Stellung gegen solche Bilder bezogen, rückte Lucas bis zum Ende der Diskussion nicht von seiner Sichtweise ab.

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Getty Images Lucas Cordalis in Köln, 2016

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Imago Achim Petry und Joelina Drews bei "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust, 06.09.2026

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024