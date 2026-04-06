"Wahre Hölle": Jenny McCarthy enthüllt Mykotoxin-Vergiftung

Jenny McCarthy (53) hat in einem Podcast von Maria Menounos (47) erschreckende Details über ihre gesundheitlichen Probleme des vergangenen Jahres preisgegeben. Die Moderatorin durchlebte nach eigener Aussage "sechs Monate der Hölle", nachdem eine infizierte Wurzelbehandlung und ein fehlerhaftes Zahnimplantat zu neun Operationen an ihrem Mund führten. Trotz der medizinischen Eingriffe wurde die 53-Jährige immer wieder von Infektionen heimgesucht. "Ich fing an, diese Wucherungen an meinem Auge zu entwickeln", verriet Jenny im Gespräch mit Maria und beschrieb die Symptome drastisch: "Es sah aus wie der ekligste Eiterpickel." Auch nachdem sie monatelang Antibiotika einnahm und nur weiche Nahrung zu sich nehmen konnte, wollten die Infektionen einfach nicht verschwinden.

Ein Arzt für funktionelle Medizin untersuchte die Situation genauer und entdeckte schließlich die wahre Ursache: eine schwere Schimmelpilzvergiftung. "Schimmel setzt diese Gifte in Staubpartikeln frei. Die meisten Menschen mit einem guten Immunsystem können damit umgehen", erklärte die Jurorin von "The Masked Singer" laut Us Weekly. "Menschen mit einem schwächeren Immunsystem, Menschen mit undichtem Darm, Candida, Dinge, gegen die ich bereits kämpfe, können das nicht." Besonders alarmierend war für Jenny die Erkenntnis, dass die Schimmelgifte sie antibiotikaresistent gemacht hatten. "Kein Wunder, dass es Infektion, Infektion, Infektion war. Ich nahm all diese Antibiotika, die für mich nicht mehr funktionierten", so die Moderatorin. Ihr Arzt warnte sie sogar, dass die Gifte die Blut-Hirn-Schranke überschreiten und zu Krampfanfällen führen könnten.

Mittlerweile folgt Jenny einem intensiven Behandlungsprotokoll gegen die Schimmelbelastung. Mitte Februar dankte sie öffentlich drei Zahnärzten in Illinois und Kalifornien, die ihr geholfen haben. Die ehemalige Playboy-Darstellerin ist seit elf Jahren mit Donnie Wahlberg (56) verheiratet, den sie 2012 bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" kennengelernt hatte. Aus ihrer früheren Ehe mit dem Filmemacher John Asher, die von 1999 bis 2005 dauerte, hat sie einen 23-jährigen Sohn namens Evan. Aktuell ist Jenny weiterhin als Jurorin in der 14. Staffel von The Masked Singer zu sehen, die an diesem Mittwoch mit einem zweistündigen Finale auf Fox zu Ende geht.

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Getty Images Jenny McCarthy bei der Premiere von "Five Nights At Freddy's 2" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Jenny McCarthy bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Dezember 2018