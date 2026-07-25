Erster Todestag: Hulk Hogans Tochter teilt bewegende Hommage

Ein Jahr nach dem Tod von Hulk Hogan (†71) hat sich seine Tochter Brooke Hogan (38) mit einer tief persönlichen Botschaft an ihren verstorbenen Vater gewendet. Die 38-Jährige veröffentlichte auf Instagram mehrere alte Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Vater zeigen. Auf einigen der Schnappschüsse ist Brooke als kleines Mädchen im Arm ihres Papas festgehalten. Dazu teilt sie einen langen, emotionalen Text, der viel über ihre Verbindung zur Wrestling-Legende verrät.

In ihrem Post malt Brooke aus, wie ein alternatives Leben mit ihrem Vater aussehen könnte: "Vielleicht... in einem anderen Leben... in einem Paralleluniversum... in einer anderen Dimension... sind wir gerade jetzt zusammen." Sie stellt sich vor, wie sie gemeinsam Sonnenuntergänge beobachten, zusammen lachen und Sushi essen gehen – und wie er im Takt eines Songs der Band Mother's Finest gegen ihr Bein klopft. "Keine Schmerzen, keine Sorgen, niemand, der dich verfolgt, dich belästigt oder an dir zerrt. Es gibt nur uns, und wir genießen jeden Augenblick", heißt es in dem Text weiter. Sie glaubt daran, dass die beiden schon viele Leben miteinander verbracht hätten und sie sich auch im nächsten wiederfinden würden. Ihr Beitrag endet mit den Worten: "Hoffentlich sind es auf deiner Seite nur Sekunden, bis wir wieder zusammen sind. Ich bin direkt hinter dir, Daddy."

Hulk Hogan war am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren in Clearwater, Florida, gestorben. Als Todesursache wurde ein akuter Herzinfarkt festgestellt. Seine Beisetzung fand am 5. August 2025 in einem privaten Rahmen in Clearwater statt – Brooke blieb ihr jedoch fern und erklärte, ihr Vater habe Beerdigungen gehasst. Sie verabschiedete sich stattdessen mit ihrer Familie am Strand. In den Jahren vor seinem Tod hatte sich das Verhältnis zwischen Vater und Tochter abgekühlt, wie Brooke in einem ihrer ersten öffentlichen Beiträge nach seinem Tod selbst ansprach. "Alles, was ich mir von meinem Vater je gewünscht habe, waren Liebe, Ehrlichkeit und eine tiefe Verbindung", schrieb sie damals.

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Instagram / mizzhogan Brooke und ihr Papa Wrestling-Legende Hulk Hogan

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Instagram / mizzhogan Hulk Hogan und Tochter Brooke in jungen Jahren

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IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2006