Wesley Snipes bricht Hugh Jackmans Marvel-Weltrekord

Hugh Jackman (57) wollte sich mit seiner Rückkehr als Wolverine in "Deadpool & Wolverine" eigentlich den Weltrekord für die längste Karriere als Live-Action-Marvel-Superheld sichern. Der Schauspieler verkörperte die Rolle des beliebten X-Men-Charakters erstmals im Jahr 2000 in "X-Men - Der Film" und schlüpfte seitdem immer wieder in die Rolle des Mutanten mit den Adamantium-Klauen. Doch ausgerechnet in dem Blockbuster, mit dem er seinen Rekord ausbauen wollte, funkte ihm moviepilot.de zufolge ein Kollege dazwischen: Wesley Snipes (63). Der Schauspieler feierte in dem Film sein Comeback als Vampirjäger Blade und schnappte Hugh dadurch den Titel weg.

Wesley Snipes spielte Blade erstmals 1998, also zwei Jahre vor Hugh und Patrick Stewarts (85) Marvel-Debüt. Nach "Blade II" und "Blade: Trinity" legte er eine lange Pause ein, bevor er 2024 in "Deadpool & Wolverine" in die Rolle zurückkehrte. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde bringt Wesley es damit auf 25 Jahre und 340 Tage als Marvel-Superheld in Live-Action-Filmen. Hugh und Patrick hatten sich 2019 noch gemeinsam die Weltrekord-Urkunde für 16 Jahre und 228 Tage als Marvel-Helden abgeholt, da beide im selben Film debütierten und ihre Rollen 2017 in "Logan - The Wolverine" noch einmal spielten.

Doch auch Wesley könnte seinen frisch gewonnenen Rekord schon bald wieder verlieren. Am 16. Dezember startet "Avengers 5: Doomsday" in den Kinos, für den Patrick Stewart und Ian McKellen (86) bereits bestätigt wurden. Die beiden Schauspieler, die in "X-Men - Der Film" als Charles Xavier und Magneto ihr Marvel-Debüt feierten, könnten Hugh in dem wohl letztlich irrelevanten, aber unterhaltsamen Wettbewerb damit überholen. Ian spielte seine Rolle zuletzt 2014 in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit", während Patrick seinen letzten Auftritt als Professor X 2017 in "Logan" hatte.

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Getty Images Wesley Snipes im Januar 2020

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in der Alice Tully Hall

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Imago Wesley Snipes in "Blade", 1998