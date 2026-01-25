Unerwartetes Comeback: Ian McKellen als betagter Hamlet

Ian McKellen (86) hat nun von seiner ungewöhnlichen Rückkehr zur Rolle des Hamlet im Jahr 2021 am Theatre Royal Windsor berichtet. Der Schauspieler, der im Mai 87 Jahre alt wird, erklärte, dass es für ihn unerwartet war, die Rolle in den 80ern erneut zu spielen. In einer Gesprächsrunde des National Theatre in London mit dem Titel "Hamlet In The Round" auf YouTube erzählte er, wie es dazu kam. Regisseur Sean Mathias habe ihn damals mit der Idee eines "alten Hamlet" überrascht, und Ian habe ohne Zögern zugesagt.

Im Talk blickte der Der Herr der Ringe-Star auf seine lange Beziehung zu der berühmten Figur zurück. Schon mit 29 Jahren stand Ian 1971 im Londoner Arts Theatre als Hamlet auf der Bühne, ein Alter, das dem klassischen Bild des dänischen Prinzen sehr nahekommt. Später folgte eine ungewöhnliche Version in einer Ballettproduktion von Peter Schaufuss: Während ein junger Tänzer die Titelrolle verkörperte, sprach Ian live auf der Bühne die berühmten Monologe. Über die späte Neuauflage 2021 sagte er: "Ich spielte ihn unerwartet. [Mathias] hatte die Idee, dass ich vielleicht als alter Hamlet etwas beitragen könnte", erklärte der Schauspieler in der Runde. Dass die Figur im Stück eigentlich um die dreißig ist und sein eigener Hamlet über achtzig war, störte ihn dabei nicht.

Statt sich jünger zu geben, setzte Ian bewusst auf eine andere Herangehensweise. "Als ich dann Hamlet spielte, versuchte ich nicht, jung zu sein, ich versuchte nicht, meine Interpretation von Hamlet aufzuzwingen, ich sagte einfach die Worte", erzählte er. Er habe sich ganz auf den Text konzentriert, nicht auf das, "was hinter den Worten" liegen könnte. Gleichzeitig betonte er, wie "glücklich" er sei, die Rolle erstmals mit Ende zwanzig gespielt zu haben, weil man in diesem Alter noch die Unsicherheit eines Teenagers nachempfinden könne und gleichzeitig den reiferen Hamlet gegen Ende des Stücks verstehe. Abseits von Hamlet blickt der Shakespeare-Veteran auf eine imposante Theaterlaufbahn mit Rollen wie Richard II., Macbeth, Coriolanus und König Lear zurück – Leinwandfans kennen ihn als Magneto und als Gandalf.

Getty Images Ian McKellen im September 2024

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"