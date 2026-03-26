Jubiläum: Emily Osment dankbar für "Hannah Montana"-Zeit

Die Disney-Serie Hannah Montana feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass hat Hauptdarstellerin Miley Cyrus (33) ein Special für den Streamingdienst Disney+ aufgenommen. Doch nicht alle ehemaligen Castmitglieder waren bei den Feierlichkeiten dabei. Emily Osment (34), die in der beliebten Serie Miley Stewarts beste Freundin spielte, war weder beim Dreh noch bei der Premiere des Specials anwesend. Auf Instagram meldete sich die Schauspielerin jetzt zu Wort, um ihren Fans zu erklären, warum sie bei den Jubiläumsfeierlichkeiten fehlte. In einem Video zeigte sie sich am Set ihrer CBS-Sitcom "Georgia & Mandy's First Marriage", wo sie aktuell zusammen mit ihrem Co-Star Montana Jordan (23) vor der Kamera steht.

"Hannah Montana hat mein Leben verändert, es gab mir einen lebenslangen Respekt für dieses Comedy-Medium, es lehrte mich Disziplin, Geduld, Timing und Respekt, in so jungen Jahren in einem Erwachsenen-Umfeld zu arbeiten", schrieb Emily in ihrem Post. Die Schauspielerin betonte, dass sie über die Jahre tausende Fans der Serie getroffen habe, darunter auch Menschen, die mittlerweile mit ihren eigenen Kindern die Show schauen, sowie Kollegen wie Montana, der jede Folge gesehen habe. Sie habe all die lieben Nachrichten der Fans gesehen und fühle sich glücklich, "Teil dieses einmaligen Fernsehgiganten gewesen zu sein". Abschließend bedankte sie sich bei den Zuschauern dafür, dass sie in ihre Wohnzimmer kommen durfte und hofft, dort auch noch viele Jahre zu sein.

Das Disney+-Special wurde vor Live-Publikum aufgezeichnet und beinhaltet ein ausführliches Interview mit Miley, das von Alex Cooper (31) vom Podcast "Call Her Daddy" geführt wird. Zusätzlich werden nie zuvor gesehene Archivaufnahmen gezeigt und einige der bekanntesten Sets aus "Hannah Montana" zum Leben erweckt, darunter das Wohnzimmer der Familie Stewart und der legendäre Hannah-Montana-Kleiderschrank. Emily, die am 10. März 1992 geboren wurde, startete ihre Karriere bereits in jungen Jahren und war durch ihre Rolle in der Serie von 2006 bis 2011 weltweit bekannt geworden.

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Getty Images Emily Osment und Miley Cyrus im Jahr 2009

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006

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Getty Images Emily Osment, Schauspielerin