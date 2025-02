Kylie Jenner und Timothée Chalamet feiern Promi-Poker-Abend

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) haben gemeinsam einen glamourösen Poker-Abend im legendären Chateau Marmont in Los Angeles genossen. Anlass für das starbesetzte Event war eine Veranstaltung von Cartier, bei der Timothée als Markenbotschafter im Mittelpunkt stand. An den drei Pokertischen fanden sich prominente Gäste ein, darunter Kevin Hart (45), Tobey Maguire (49) und Hailey Bieber (28). Während Kylie in einem schwarzen Spitzenkleid mit langen Ärmeln glänzte, setzte Timothée auf einen lässigen Look mit schwarzem T-Shirt, Lederweste und Bandana. Arm in Arm genossen die beiden die Gesellschaft anderer Prominenter, wie Fotos von GQ auf Instagram zeigen.

Ein Reporter berichtete gegenüber OK!, dass Kylie und Timothée sich beim Poker ein spannendes Duell geliefert hätten. Timothée habe seine Niederlage sportlich genommen, während seine Freundin mit beeindruckender Gelassenheit hohe Einsätze gesetzt habe. Bereits seit April 2023 sind die beiden ein Paar, doch die ersten Monate ihrer Beziehung hielten sie eher privat. Mittlerweile treten sie häufiger gemeinsam auf, etwa bei den diesjährigen Golden Globes und BAFTAs. Ob Kylie ihren Freund bei den kommenden Oscars am 2. März begleiten wird, bleibt abzuwarten.

Die Verbindung zwischen den beiden scheint stärker denn je. Wie ein Insider gegenüber OK! verriet, habe Kylie das Gefühl, "noch nie zuvor so verliebt" gewesen zu sein, und plane angeblich eifrig die gemeinsame Zukunft. Ihre Nähe zu Timothée habe nicht nur ihren Stil beeinflusst, sondern offenbar auch ihre Lebenspläne. Gerüchten zufolge wünsche sie sich eine Hochzeit – am liebsten ohne Ehevertrag und auf möglichst romantische Weise. Ihre Hingabe und die Art, wie sie um ihn wirbt, zeigen deutlich, wie sehr sie den Schauspieler an ihrer Seite behalten möchte.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

