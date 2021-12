Bryce Hall (22) will sich endgültig vor Stalkern schützen! Seit 2014 steht die Netzpersönlichkeit nun schon im Rampenlicht. Doch das Leben in der Öffentlichkeit ist nicht immer so angenehm, wie der YouTuber seinen Abonnenten nun erneut verdeutlichte. So wurde er während seiner Karriere bereits mehrfach gestalkt und zog aus diesem Grund Anfang des Jahres sogar in eine neue Unterkunft. Jetzt erwischte Bryce allerdings erneut einen Mann, der mutmaßlich in sein Haus eingebrochen war.

In seiner Instagram-Story teilte der TikTok-Star nun eine Reihe an Clips, die einen unbekannten Mann in seinem Anwesen zeigten. Augenscheinlich war der Eindringling gerade dabei, die Treppen des Hauses hinaufzulaufen, als er von dem 22-Jährigen gestellt wurde. Ganz sorgenfrei schien sich der Stalker in dem Gebäude zu bewegen und verstand den Aufruhr um seine Person offenbar nicht. Wie mit einem Kumpel sprach er mit der Social-Media-Persönlichkeit. Doch das wollte Bryce sich natürlich nicht gefallen lassen und rief kurzerhand die Polizei.

In den darauffolgenden Aufnahmen sitzt der Einbrecher dann in der Einfahrt des Hauses, in der er auch seinen Wagen geparkt hatte. Offenbar handelte es sich bei dem Vorfall auch nicht um das erste Mal, denn in einem der Videos ist zu hören, wie der in Maryland geborenen Webstar sagt, dass der Mann ihm regelrecht nachstellen würde. "Sie haben mein Grundstück wiederholt unbefugt betreten", berichtete der YouTuber. Auf Twitter schrieb Bryce im Anschluss, dass es sich bei dem Mann um den gleichen Stalker handle, der bereits Anfang des Jahres in sein Haus eingedrungen war. Als die Polizei schließlich eintraf wurde der Unbekannte laut TMZ wegen des Verdachts auf Einbruch festgenommen.

Instagram / brycehall Bryce Hall im Juli 2021

Instagram / brycehall Bryce Hall im Oktober 2021

Instagram / brycehall Bryce Hall im Oktober 2021

