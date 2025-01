Doch betrogen? Addison Rae deutet Untreue ihres Ex Bryce an

Addison Rae (24) ziert die Februarausgabe des Magazins Rolling Stone und sorgt mit einem floralen Bikini und aufsehenerregenden Posen für Aufmerksamkeit. Im zugehörigen Interview sprach sie erstaunlich offen über ihre Vergangenheit, darunter ihre erste öffentliche Beziehung mit Bryce Hall (25). Ohne ihn namentlich zu erwähnen, deutete die Schauspielerin an, dass es in der Beziehung möglicherweise zu Untreue gekommen sei – etwas, das Bryce bereits zuvor öffentlich abgestritten hatte. Die beiden hatten im Jahr 2020 eine turbulente On-off-Beziehung geführt, bevor sie sich endgültig trennten.

Neben den Details zu ihren privaten Erfahrungen offenbarte Addison auch, wie sie ihren Weg vom TikTok-Star zur Musikerin gefunden hat. Sie sprach über die Kritik an ihrem Debütsong "Obsessed" und erklärte, dass die Aufmerksamkeit oft weniger ihrer Musik, sondern vielmehr ihrer Person galt. Addison zeigte sich besonders dankbar für die Unterstützung durch Charli XCX (32), die sie in ihrer Entwicklung als Popkünstlerin maßgeblich geprägt habe. Auch legendäre Produzenten wie Max Martin hätten ihr wertvolle Ratschläge gegeben – wie etwa die Bedeutung von Authentizität in ihren Texten: "Die einzige Möglichkeit, sich selbst wirklich zu pushen, besteht darin, Dinge zu sagen, die wahr und echt sind", erinnert sie sich an Max' Worte.

Bekannt wurde die 24-Jährige anfangs durch ihre Tänze auf TikTok, wo sie bis heute zu den beliebtesten Stars zählt. Ihre Beziehung mit Bryce war dabei ein ständiges Medienthema. Bereits in früheren Berichten wurde spekuliert, ob Bryce ihr während eines Las-Vegas-Trips untreu gewesen ist – obwohl er diese Vorwürfe stets dementierte. Addison hat sich seitdem nicht nur als Schauspielerin in Produktionen wie "He's All That" einen Namen gemacht. Sie hat sich auch zunehmend von ihrem "Good-Girl"-Image gelöst, was sich in ihrem kreativen Schaffen und ihrem neuen, wilden Künstlerprofil widerspiegelt. In den sozialen Medien bedankte Addison sich überschwänglich für die Möglichkeit, auf der berühmten Titelseite des Rolling Stone zu erscheinen.

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala im September 2021

Bryce Hall und Addison Rae unterwegs in Los Angeles, November 2020

