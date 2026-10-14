TikTok-Star Bryce Hall wegen Gewaltvorwürfen festgenommen

Bryce Hall (27) muss sich vor Gericht verantworten: Der TikTok-Star wurde in Las Vegas nach einem mutmaßlichen Vorfall häuslicher Gewalt festgenommen. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, werden dem Influencer zwei Delikte zur Last gelegt. Zum einen wird ihm Nötigung unter Anwendung oder Androhung körperlicher Gewalt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt vorgeworfen. Dieser Punkt wird als Verbrechen gewertet. Hinzu kommt der Vorwurf der häuslichen Körperverletzung, der als minderschweres Vergehen eingestuft wird. Bei der mutmaßlich Geschädigten soll es sich um seine Ex-Freundin Maria Palafox handeln. Sie ist in den sozialen Medien unter dem Namen Mika Lafuente bekannt. Über einen Sprecher weist der Social-Media-Star die Vorwürfe vehement zurück: "Diese Anschuldigungen sind falsch, und wir freuen uns darauf, dass die Fakten vor Gericht ans Licht kommen."

Einer Quelle des Portals zufolge habe Maria die Verletzungen dokumentiert, die ihr Bryce bei der Auseinandersetzung am 27. Juli 2026 zugefügt haben soll. Bis zur Anklage verging jedoch einige Zeit. Erst am 28. August 2026 wurden offiziell Vorwürfe erhoben. Am 10. September 2026 stellte ein Richter schließlich einen Haftbefehl gegen den Influencer aus. Inzwischen konnte Bryce die Haft wieder verlassen und musste dafür keine Kaution hinterlegen. Es wurde ihm allerdings auferlegt, sich von Maria fernzuhalten. Sein Sprecher kündigte gegenüber dem Blatt außerdem an, selbst juristisch aktiv werden zu wollen: "Wir werden rechtliche Schritte gegen diejenigen einleiten, die für die Verbreitung falscher und verleumderischer Behauptungen verantwortlich sind."

Der mutmaßliche Vorfall habe sich zwei Tage vor der Trennung der beiden ereignet. Bryce machte das Liebes-Aus damals in den sozialen Medien öffentlich. Nach rund zwei Jahren Beziehung verkündete er in einem Video das Ende der Partnerschaft. "Ich bin nicht besonders gut darin, weil ich das nicht oft mache, aber Mika und ich haben uns getrennt", erklärte er seinen Followern. Der Social-Media-Star machte auch deutlich, dass die Trennung "nicht schön" abgelaufen sei. Er betonte, dass er seiner Ex-Freundin dennoch alles Gute wünsche. Zudem erzählte Bryce in dem Clip, dass Maria kurz zuvor aus seinem Haus ausgezogen sei. Nachts allein in den großen Räumen zu sein, komme dem früheren Partner von Internetstar Addison Rae (26) seitdem etwas unheimlich vor, gab der Netzstar zu.

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Imago Bryce Hall bei der Premiere von "The Terminal List" in Los Angeles

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Getty Images Bryce Hall posiert 2023 auf einem Event in Manchester, England

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