Ariel Winter trauert um ihren geliebten "Seelenhund" Chloe

Ariel Winter (28) durchlebt gerade eine schwere Zeit. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der beliebten Serie Modern Family bekannt wurde, hat auf Instagram den Verlust ihrer geliebten Hündin Chloe öffentlich gemacht. In einem emotionalen Beitrag, den die 28-Jährige mit ihren Followern teilte, beschrieb sie Chloe als "die Liebe meines Lebens, meine beste Freundin, meinen Seelenhund, meine erste Rettung". Chloe war am 6. Februar verstorben – und das nur drei Monate, nachdem Ariel bereits ihren Samojeden Casper verloren hatte. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich das teilen konnte, weil ich wirklich nicht damit umgehen kann, dass ich sie verloren habe", gestand die Schauspielerin zu Beginn ihrer langen Nachricht.

Ariel erzählte, dass Chloe friedlich in ihren Armen starb, während sie ihr sagte, wie sehr sie sie liebte und dass es in Ordnung sei zu gehen. Die Hündin war an "einer sehr schnellen, aggressiven Krebsart" erkrankt, "die typischerweise erst Symptome zeigt, wenn es zu spät ist". Besonders tragisch: Chloe hatte erst kürzlich ihre körperliche Untersuchung, eine Zahnreinigung und sogar eine zusätzliche Kontrolle wegen einer kleinen Beule gehabt, die sich als gutartig herausstellte. In ihrem Post, der sich in den Kommentaren fortsetzte, beschrieb Ariel ihre Hündin als ihren Schatten, der ihr überallhin folgte. "Ich stellte mir immer vor, wie sie eines Tages bei mir liegen würde, wenn ich schwanger werde, mich trösten würde, wie sie es immer getan hat, und dann das Baby beschützen würde, nachdem es geboren wurde", offenbarte sie, wie Daily Mail berichtet.

Ariel hatte Chloe 2016 aus dem Tierheim geholt und sofort eine besondere Verbindung gespürt. "Ich fühlte eine Verbindung, die ich noch nie zuvor gefühlt hatte und von der ich wusste, dass ich ohne sie nie leben wollte", schrieb die Schauspielerin. Die Anteilnahme in den Kommentaren war groß: Schauspielerin Olivia Munn (45) schrieb "Ich bin so, so traurig für dich", während Sängerin Gloria Estefan (68) ihr "so viel Liebe" sendete. Auch die Tierrechtsorganisation PETA meldete sich zu Wort. Neben Casper und Chloe kümmert sich Ariel, die als Hundeliebhaberin und Tierrechtsaktivistin bekannt ist, noch um vier weitere Hunde. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Luke Benward hatte sie 2020 den Rettungshund Cobey adoptiert.

Getty Images Ariel Winter bei einem Emmy Event in L.A im Mai 2016

Instagram / arielwinter Ariel Winter und ihre Hundin Chloe

Getty Images Ariel Winter im Januar 2020