"This Is Me... Now": Jennifer Lopez geht wieder auf Tour

Jennifer Lopez (54) ist zurück auf der Bühne. Ohne die Sängerin ist die Musikbranche kaum vorstellbar. Bereits seit den späten 90ern ist sie erfolgreich – Songs wie "Let's Get Loud" und "Jenny From the Block" eroberten allesamt die Charts. Auch live begeisterte sie ihre Fans, doch ihre letzte Tour ist schon etwas her. 2019 war sie zuletzt auf der "It's My Party"-Tournee weltweit unterwegs. Jetzt kehrt sie zurück: J.Lo geht 2024 endlich wieder auf Nordamerika-Tournee.

Diese Neuigkeit macht Jennifer selbst in der "Today Show" öffentlich. Los geht es bereits im Juni und das letzte Konzert soll Ende August gespielt werden. In 30 Städten wird sie performen – unter anderem in Los Angeles, San Francisco, Las Vegas und New York City. Die Auftritte werden allerdings etwas Besonderes sein, denn neben ihrem neuen Album sollen auch ihr neuer Film und ihre Doku miteingebunden werden. Bei all dem ließ Jennifer sich von ihrer Liebe zu Ehemann Ben Affleck (51) inspirieren.

Wie es für Jennifer mit der Musik danach weitergeht, ist derzeit unklar. Denn im Interview mit Entertainment Tonight deutete sie an, das Popstar-Leben an den Nagel hängen zu wollen. "Die Wahrheit ist, dass ich nicht einmal weiß, ob ich jemals ein weiteres Album nach diesem machen werde", meinte die 54-Jährige.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

