Alessia Herrens Sohn Ates wagt seine ersten Stehversuche

Bei Alessia Herrens (24) Sohn geht es offenbar ganz schön schnell voran! Mit gerade einmal sechs Monaten versucht der kleine Ates bereits, sich auf die eigenen Beine zu stellen. In einem Video, das die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story teilte, hält sich der kleine Mann mit beiden Händen an einem dunklen Sideboard fest. Ganz allein ist er dabei allerdings nicht: Mama sichert ihn mit einer Hand seitlich ab. Während seiner Übung verändert der Kleine immer wieder seine Beinstellung und streckt zwischendurch sogar einen Arm in Richtung des Fernsehers aus. Passend dazu lässt Alessia ihren Sohn in der Story selbst zu Wort kommen: "Er so: Ich lerne jetzt stehen", schreibt sie.

Dass ihr Sohn schon in diesem Alter solche Fortschritte macht, scheint die Influencerin selbst ziemlich zu verblüffen: "Mit sechs Monaten, verrückt." Ates' Gesicht bleibt den Zuschauern weitgehend verborgen. Auch an Halloween am vergangenen Wochenende war der Kleine auf Alessias Social-Media-Account zu sehen – in einem süßen Kostüm: Ates war als Kürbis verkleidet. In seiner orangefarbenen Verkleidung saß er auf dem Boden und zauberte seiner Mama ein Lächeln ins Gesicht. "Happy Halloween", kommentierte Alessia.

Ates ist Alessias zweiter Nachwuchs. Der Kleine erblickte am 21. April dieses Jahres das Licht der Welt und machte Tochter Anisa-Amalia zur großen Schwester. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt", verkündete die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin die freudige Nachricht. Der erste Nachwuchs wurde drei Jahre zuvor geboren, am 16. April 2023. Beide Kinder gehen aus Alessias Beziehung mit Ehemann Can hervor.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren posiert an Halloween als Teufel

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026